¡Escándalo familiar!: el polémico audio que le envió José Manuel Urcera a Indiana Cubero

Nicole Neumann y José Manuel Urcera transitan uno de los momentos más felices de su vida. Luego de celebrar su casamiento en diciembre del año pasado, la pareja confirmó su embarazo en medio de todos los rumores que circulaban sobre este tema.

En medio de toda esta felicidad, un material comprometedor salió a la luz en las últimas horas que pone en jaque a Urcera. El audio fue compartido por Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo y data de mediados del 2023, momento en el que inició el gran escándalo entre Indiana Cubero y Nicole. Parece que en ese tiempo, el piloto de carreras era un intermediador entre ellas y que no tenía nada que ver con la decisión de la joven.

Nicole Neumann y José Manuel Urcera contrajeron matrimonio a fines de 2023. Créditos: Instagram Nikitaneumannoficial.

Recordemos que en aquel momento, por la pelea entre la hija mayor de Neumann y la modelo, Indiana decidió irse a vivir con su padre, Fabián Cubero. Si bien en un principio señalaron a la presentadora como la culpable de toda este situación, recientemente se dio a conocer que José Manuel Urcera también tuvo parte de la culpa.

En el audio que enseñó Varela en el programa de espectáculos, se puede escuchar a Urcera decirle a Indiana: "Sos una mediocre. Así no vas a llegar a ningún lado"

Indiana se fue a vivir con su papá. Créditos: Instagram Cubero.indiana.

Por toda esta escandalosa situación, Socios del Espectáculo fue a buscar a Fabián para saber lo que pensaba de este polémico tema: "No, yo no tengo que hablar con nadie, yo lo único que tengo que hacer es hablar con mi hija, aconsejarla, guiarla, a todas, en este caso puntual fue con Indiana".

Y añadió: "Yo no hablo nada con las chicas de su hermanito que viene. No hablo nada con ellas de eso. Con lo del juicio con Nicole sigue todo como estaba desde un primer momento. No puedo dar muchos detalles al respecto pero sigue todo igual".