El increíble parentesco de Ángel de Brito con dos famosos cantantes

Brilla en el universo del espectáculo con su estilo y su gestión atildada de primicias y secretos de los famosos. Desde su irrupción definitiva a la conducción, Ángel de Brito evoluciona a pasos agigantados y ya se erige en una figura absoluta y una referencia ineludible en la televisión.

El conductor se destaca por sus averiguaciones, por ahondar en intrincados casos de las celebridades, así como por su capacidad de controlar esa embarcación revoltosa que es LAM, con ese séquito de angelitas que desbordan de energía y deseos de hablar con tono elevado.

Ángel sabe millones de secretos, posee datos tajantes de la privacidad de cientos de famosos, pero esquiva rotundamente todo lo que refiere a su vida personal. Poco y nada trasciende respecto a su situación amorosa o pormenores de su familia y amigos.

Por eso sorprendió la revelación que ejecutó sobre un lazo sanguíneo de extrema cercanía con los hermanos que lideran la banda Airbag. Una información calificada, que prácticamente no se conoce y que se encargó en persona en iluminar, ya que admitió que son primos directos.

Hace unos meses, una usuaria de Twitter salió a compartir su asombro sobre este parentesco y posteó: "Me acabo de enterar que los muchachines de Airbag son primos hermanos de Ángel de Brito. Con ese dato pienso terminar mi año. No importa si soy la última que me entero de esto".

De hecho, Ángel oficializó este lazo en una publicación que subió a su cuenta personal de Instagram, en el contexto de su visita a un show de la banda y que se configuró con su aterrizaje en camarines tras el recital. Ahí, de Brito escribió: "Con los primos en el after. Para los que no nos creían".

Ángel reconoció públicamente que es primo de los cantantes.

Ángel de Brito es primo de los hermanos Sardelli de Airbag

Aunque parezca sorprendente, el periodista posee una filiación sanguínea con Patricio y Guido Sardelli, una situación que no se trató con mucha frecuencia y que seguramente causará una reacción de estupor en miles de fanáticos del exitoso hombre de LAM.