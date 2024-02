Ángel de Brito anunció que una ex Gran Hermano se suma a LAM

Como en cada verano, por las vacaciones, suelen darse muchos cambios en los paneles de los programas de televisión. Y LAM no es la excepción a eso. En ese marco, Ángel de Brito anunció hace unas horas que una ex participante de Gran Hermano se sumará como Angelita.



“El lunes vuelve Coti, de GH, al programa. ¿Está de vacaciones Coti, no? En Brasil. Así que Coti va a estar un par de semanas con nosotros”, avisó el conductor de América, que, además, explicó cómo se irá modificando en las próximas semanas.



“El 26, que es la otra semana, el otro lunes, vuelve Marixa Balli. Así que Cachaca, nuevamente bienvenida al programa. Y el otro lunes vuelve Nazarena Vélez”, anunció Ángel de Brito sobre los cambios que se vienen.

De esta manera, está confirmado el regreso de Coti Romero a LAM. La correntina ex Gran Hermano están afianzándose en la pantalla de América, luego de su más que interesante participación en el Bailando 2023.



“¿Cuando vuelva Marixa se va Coti?”, consultó Yanina Latorre, una inamovible del panel de LAM. “Sí, más o menos. Creo que coinciden un día”, respondió Ángel de Brito sobre el tiempo que estará Coti Romero en el panel de LAM.



Asimismo, los cambios no se terminan allí, sino que en marzo todavía quedarán lugares para definir. “El primero de marzo se va Maite”, recordó Ángel de Brito. “¿Quién queda en lugar de Maite?”, repreguntó, nuevamente, Yanina Latorre. “No está definido todavía”, contestó el conductor.

Así las cosas, está claro que recién para el mes de marzo el panel de LAM quedará definido de manera permanente, aunque aún resta resolver quién ocupará el lugar de Maite Peñoñori, quien decidió armar las valijas a irse a vivir a Miami.



“O sea, Yanina, Marixa, Nazarena, Fernanda y Marcela van a estar en marzo. Cinco del último elenco. Y nos queda la sexta, que después veremos quién es”, resumió Ángel de Brito sobre las modificaciones que tendrá LAM en su equipo de Angelitas de aquí a marzo.