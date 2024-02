Netflix anunció un cambio radical que impactará de lleno en sus contenidos

Netflix anunció este miércoles que Dan Lin será el nuevo responsable de los contenidos de cine que podrán verse a través de la plataforma de streaming. El director viene a reemplazar a Scott Stuber, informó el medio especializado estadounidense Variety.

Productor de la franquicia cinematográfica Lego, del megaéxito de terror del argentino Andy Muschietti It y de la nueva versión de Aladdin, Lin comenzará su trabajo a partir de este viernes y quedará bajo la tutela de la directora general de contenidos de la plataforma, Bela Bajaria.

Lin manejaba su propia productora, Rideback y antes había sido vicepresidente senior de producción de Warner Bros entre 1999 y 2007, tiempo en que supervisó el desarrollo y la producción de filmes como Infiltrados de Martin Scorsese.

Dan Lin.

"Mi aspiración fue siempre hacer películas con atractivo mundial y temas universales, y no hay mejor lugar para hacerlo que en la compañía con la audiencia global más amplia. Es una oportunidad increíble a la que no podría decir que no", informó Lin a través de un comunicado en el que anunció su renuncia a Rideback y sus nuevas funciones en Netflix.

"La experiencia de Dan como ejecutivo y productor está marcada por una capacidad constante para atraer a cineastas excepcionales, pero lo que realmente llamó mi atención fue la creación de Rideback, una comunidad dinámica para cineastas que fomenta entornos colaborativos y creativos. Su enfoque visionario ha llevado al establecimiento de incubadoras y residencias, impulsando las carreras de talentos extraordinarios, así como una lista constante de películas de gran éxito”, destacó Bajaria al anunciar la nueva incorporación a la plataforma, que viene a cubrir uno de los puestos más codiciados de la industria internacional del entretenimiento.