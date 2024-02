Juan José Camero vive un drama por su salud: lo estafaron y no puede pagar su tratamiento

Las estafas virtuales son un mal que llegó de la mano de la modernización. Y el actor Juan José Camero fue víctima de una de ellas, lo que agravó aún más la ya dura situación que vive debido a la enfermedad que le toca combatir día a día.

El protagonista de "Nazareno Cruz y el lobo" recibió un mail y luego le robaron la plata con la que iba a pagar un tratamiento médico. "Estaba tratando de reinstalar MiArgentina, porque ahí lo tenía y se había desinstalado del teléfono", arrancó indicado Camero en su duro relato de lo que le tocó vivir.

"No entiendo el procedimiento, pero me tomaron la estafa en el 911. El saldo de mi cuenta era cero, no dormí esa noche, se me fue la presión a 20 y no hizo un ACV de casualidad", manifestó con tristeza el actor poco después de la cruel experiencia por la que atravesó.



Duro momento para el querido actor

"No podía detener la angustia y la impotencia, tengo que aceptar que en estos tiempos soy un analfabeto. Estoy temeroso ahora", finalizó Camero para intentar darle un cierre a un episodio que afecta cada vez a más personas en esta actualidad en la que todo se maneja de manera virtual, lo que genera que los amigos de lo ajeno estén muy atentos a estafar a la gente en las redes.

Recordemos que el actor hace un tiempo había hablado sobre su enfermedad en estos términos: "No lo comparto para despertar piedad o tristeza, sino por mi esencia de lealtad y sinceridad con los que de alguna manera, me relaciono: la niebla ha cubierto mis ojos. No puedo leer ni escribir como antes. He intentado desde hace años un sinfin de tratamientos que no prosperaron".

Camero sufrió la pérdida de sus ahorros

Por último, en una carta escrita en 2022, Camero indicaba: "Mi ceguera no es total. Puedo andar por mi casa sin tropezarme, asomarme a la ventana y divisar, aunque borrosamente, los regalos de la naturaleza. Tengo una ceguera relativa, cuento con un 10% de mi capacidad de visión y es irreversible. La patología se llama maculopatía bilateral".