Coti Romero confirmó que estuvo con otro participante de Gran Hermano

Luego de su romance con Conejo Quiroga durante su participación en Gran Hermano, Coti Romero confirmó que estuvo a los besos con otro ex hermanito: Nacho Castañares.

El pasado sábado, ambos estuvieron presentes en una fiesta. Ahí se los vio a los besos, según relataron varias personas que estuvieron presentes. Además, se filtró un video que confirma lo sucedido.

Pese a tratarse de un material contundente, la ex Gran Hermano estuvo en LAM (América) y negó todo. "Esto con Nacho fue porque me pide un chicle y yo le digo si, tengo acá y le muestro el mío. Somos amigos, y no le pase tampoco el chicle, se lo mostré, él me hizo la seña como que lo iba a agarrar pero no lo agarró", comenzó expresando.

"Es por la perspectiva del video, pero ni siquiera se ve, es un video súper mega borroso. No es un beso", agregó negando lo sucedido.

Sin embargo, en una nota con E! Now, Coti confirmó que se besó con Nacho. Pero no solo eso, además reveló que planearon una estrategia para negar todo: "Los dos íbamos a decir que fue simplemente por un chicle, que uno le había pedido el chicle al otro", sostuvo.

"La otra era decir no me acuerdo, no sé qué fue lo que pasó. Todavía no entiendo cómo se vio tanto porque los dos estábamos en plena oscuridad", disparó.