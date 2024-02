Yanina Latorre cruzó a Diego Brancatelli y lo mandó al frente con una intimidad

Si algo caracteriza a Yanina Latorre es su estilo picante y sin filtros. A lo largo de su carrera en los medios, la panelista de LAM protagonizó escandalosos peleas con Beto Casella, la China Suárez, Susana Roccasalvo y otras celebridades del país. Ahora, la panelista le contestó a Diego Brancatelli y lanzó una dura acusación.

Todo comenzó por una respuesta de Brancatelli a Horacio Cabak. El conductor celebró en su cuenta de X haberle hecho una entrevista al presidente Javier Milei en LN+, situación que Brancatelli respondió con un fuerte comentario: "Y... tenés las rodillas gastadas. Te lo merecías. Buen provecho. No te atragantes", expresó.

Latorre se metió en la pelea y explotó la bomba

Viendo esta respuesta de Brancatelli, Yanina Latorre, quien es muy activa en las redes sociales, cruzó al periodista de Argenzuela y lanzó un duro mensaje: "Vos directamente te quedaste sin rodillas ni dignidad. Defensor de chorros y corruptos", disparó. Acto seguido, Brancatelli se puso los guantes y apuntó contra la panelista.

La dura respuesta de Yanina Latorre a Brancatelli

"Ay. Yanina. Posta. Me haces reír. ¿Vos hablás de esto? Te manda saludos el hermano de Mariana Nannis. Lindos recuerdos tuyos. Un beso a Puntita", escribió el periodista, recordándole a filoso comentario que hace algunos años hizo Mariana Nannis sobre una supuesta relación entre su hermano y Yanina Latorre.

Como era de esperarse, la respuesta de Latorre no tardó en llegar y decidió lanzarse con todo. "Me gusta que vivas del chisme en tw. ¿Otro tema que no sea la vida sexual de mi familia? ¿No te da verguenza? Estoy harta de mantener nabos como vos. Eso si es grave", comenzó publicando. Luego, sentenció: "Y a vos te manda saludos la hermana de Victoria Vanucci... Besos a tu mujer".