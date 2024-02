Yanina Latorre acusó a la hermana de Furia de de robar dinero

La participación de Juliana Scaglione, más conocida como Furia, en Gran Hermano, continúa generando fuerte repercusión fuera de la casa más famosa del país. Ahora, un fuerte cruce se dio entre su hermana, quien hace unos días entró para drle su apoyo a Furia, y Yanina Latorre.

Todo comenzó por unas declaraciones de Yanina Latorre en las que se expresó sobre Furia: “Hay que ver qué nivel de psicotécnico hacen y que estén metiendo a alguien que ellos mismos dicen que no pasó el psicotécnico es lo que no gustó”. Esto provocó el enojo de 'Coy', quien en diálogo con un productor de LAM, se negó a ir como invitada.

En un mensaje, la joven dio sus motivos para no ir y disparó contra Yanina Latorre. “Santiago te agradezco muchísimo la invitación. Te comento que ayer también recibí un mensaje para conversar con Ángel. Estoy totalmente agradecida pero frente a los sucios dichos de la señora Latorre, no. Cuando ustedes trabajen con empleados serios, que no quieren ensuciar la imagen de las personas que no conocen pueden hacer las notas que quieran”, sentenció.

La hermana de Furia se negó a ir a LAM y responsabilizó a Yanina Latorre.

La respuesta de Latorre

Como era de esperarse, Yanina Latorre se calzó el guante y lanzó una dura acusación en contra de la mayor de las Scaglione. "No hablé de vos, reina. Hablé de una persona que está en Gran Hermano exponiéndose las 24 horas del día, no sé cuántos meses, para que la gente hable de ella porque quiere ser famosa y ganar un premio”, arrancó diciendo.

Acto seguido, lanzó un dardo venenoso al afirmar: "Lo de sucio debés ser vos, porque aparte me contaron que le venís afanando de lo lindo a tu hermana y que cuando estaba en placa y hacen la unificación te estás quedando con la guita. Cuando tu hermana salga de la casa te la va a reclamar”, disparó la panelista.