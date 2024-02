A 11 años de su cruce con Yanina Latorre, Jorge Porcel Jr. le envió un mensaje

Corría el año 2013 y Jorge Porcel Jr. recorría todos los programas haciendo un pedido: el hijo del histórico humorista exigía un trabajo en el que le pagaran no menos de $20 mil. En su raid por los ciclos de chimentos, Porcel llegó a Implacables, programa conducido por Carlos Monti, Susana Roccasalvo y con Amalia Granata y Yanina Latorre como panelistas.

Mientras en el piso Jorge Porcel Jr. insistía con su pedido, combatido por las panelistas, en el móvil desde su casa se encontraba su madre. Con el paso de los minutos la discusión se enardeció y la situación parecía no poder empeorar, pero sí sucedió. En un ataque de ira, Porcel disparó con dureza contra Yanina Latorre, Granata y Sandra Villaroel, quien estaba como panelista invitada.

"A mí me tienen que dar trabajo y dejarme de molestar. ¡Cierren la boca! No tienen autoridad para hablar de mí. Ustedes tres no llegan a ser ni el pie de mi madre. Este es un país en donde tres pu... valen más que una mujer honrada", lanzó, muy enojado el mediático. Ante esto, tanto Yanina Latorre como sus compañeras decidieron levantarse de sus sillones y salir del aire.

Jorge Porcel Jr. aniquiló a Yanina Latorre, Granata y Sandra Villarroel.

Porcel reapareció y le envió un mensaje a Latorre

Ahora, Jorge Porcel Jr. volvió a la televisión en una nota para LAM y recordó la pelea que tuvo en 2013 con Yanina Latorre al aire de Implacables, Así, minimizó aquel momento y señaló: “Ya pasó. Ya todo está prescripto. Te quiero mucho, bol...”, bromeó el hijo del humorista.

Además, Porcel deslizó: “Yo soy así, está todo bien. Hoy me rio de las cosas que veo”. Sin embargo, la respuesta de Yanina Latorre no fue tan simpática y, si bien rescató el gesto, sentenció: “Estuvo gracioso. Igual hubiera estado bueno que nos pida disculpas. Es grave lo que nos dijo”.