La tajante decisión Yanina Latorre con sus compañeras de LAM a las que tildó de kirchneristas

En estos días, Yanina Latorre quedó en medio de un fuerte cruce con tres de sus compañeras de LAM (América), Maite Peñoñori, Marcela Feudale y Josefina Pouso; a quienes tildó de kirchneristas frente a cámaras en el programa de Ángel de Brito.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre fue por más y cuestionó el enojo de sus colegas de LAM, al remarcar en su programa en El Observador 107.9: "Yo tengo tres compañeras K: Maite, que se hace la boluda pero es K, Feudale y Josefina Pouso".

Maite Peñoñori cruzó a Yanina Latorre en LAM. Foto: Captura de video América TV.

"Ayer pasó algo muy extraño en LAM. El ala kirchnerista del programa, que es la mitad del panel, de la nada me empezó a reprochar. A mí lo que me llamó la atención porque yo soy pensante, así como loca, es que nunca me lo dijeron fuera del aire. Ninguna de las tres. Nunca me lo escribieron por WhatsApp. No manifestaron el descontento con la producción", comenzó Yanina Latorre en su argumentación sobre las mencionadas panelistas de LAM.

Al describir cómo fue la situación, la periodista reclamó: "De la nada, arrancó Maite al aire, sin nunca haberme dicho nada. Me pareció medio zorro, medio vengativo. Medio carpetazo K. Entre muchas de las quejas que hubo, una era que no había que nombrarlas cuando no estaban. Chicas que se pasan hablando de la vida del otro, de gente que está ausente en el programa. Raro, todo como muy dictatorial. Después, digo... estas tres chicas que son nuevas, ¿para qué vienen a un programa si no me soportan cuando soy yo la que está hace 9 años y claramente no me voy a ir, ni me van a sacar porque está más que demostrado?".

Marcela Feudale, otra de las panelista de LAM que se molestó con Yanina Latorre. Foto: Captura de video América TV.

Por último Yanina Latorre decidió sobre sus pares de LAM: "Y yo creo y con esto termino, porque no las voy a agredir. Nada de lo que yo dije ayer les molestó. Ni nada de lo que me reclamaron les molesta porque no es un insulto, ni ser macrista, ni ser K, ni ser libertaria. A mí me dicen loca todos los días y no me jode. El problema de ellas tres, o sea el ala kirchnerista del programa, es mi repercusión. Por eso, no las nombro nunca más. Les mando un beso".