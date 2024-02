Se conoció la fuerte frase que Mariela Sánchez le dijo a Cristian Castro en México antes de huir

Sin previo aviso, y de manera muy sorpresiva, se quebró esa historia de amor, que lucía robusta y encantadora. Algo se rompió en el seno de la pareja que configuraron Cristian Castro y la argentina Mariela Sánchez, durante su estadía en México y detonó la separación definitiva.

El cantante y la cordobesa viajaron desde Argentina a tierras aztecas para conocer a Verónica Castro, para realizar la presentación oficial del noviazgo, así como para desarrollar una serie de shows en ese país. En un principio, todo marchaba bien y los tortolitos mostraron diversos momentos de la intimidad.

Sin embargo, aconteció una explosión y Mariela agarró sus valijas y salió corriendo de México para volver inmediatamente. La información voló de manera muy veloz para describir la ruptura de esa pareja y principalmente para aportar una gama de versiones muy sensibles.

Dentro de los datos que se vertieron sobre los motivos de ese cierre del lazo sentimental, en Intrusos aportaron detalles muy singulares. El cronista Pablo Layús, que estuvo muy cerca de la pareja desde su origen, narró hasta el diálogo explosivo que terminó en la pelea definitiva.

El periodista de Intrusos transmitió la frase que soltó Mariela en medio de esa discusión acalorada y que permite realizar una reconstrucción del calvario que sufría al lado del artista. “Ella dijo ‘yo no me quedo, me vuelvo con ustedes, es un infierno lo que estoy viviendo’”, contó.

En ese contexto, Layús añadió más pormenores de la confrontación, de esa especie de ataque de Castro y aseguró: “Allegados a Mariela tienen miedo a lo que él pueda llegar a decir porque él empezó a los gritos acusándola de un montón de cosas a ella y por suerte ella estaba con testigos”.

Cristian y Mariela se separaron tras dos meses de noviazgo.

La frase de Mariela Sánchez a Cristian Castro en medio de la discusión que terminó con la pareja

En otra de las aristas para comprender el tenor de la problemática, de los factores que incidieron para cortar de raíz el noviazgo, el periodista explicó: “Familiares de ella me dijeron ‘agradecemos que, por suerte, se había ido con dos amigas más que pudieron ayudarla en situaciones complicadas’”.