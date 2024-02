¿"El Congelado" más emocionante hasta ahora?: Agostina se reencontró con su hija en Gran Hermano 2023 e hizo llorar a todos

Hace dos semanas, Santiago del Moro estrenaba un nuevo desafío en Gran Hermano 2023: "El Congelado". La prueba consiste en que los participantes deben permanecer inmóviles y sin hablar al escuchar una alarma dentro de la casa por un determinado tiempo. Mientras ellos no se mueven ni emiten una palabra, un familiar o amigo de alguno de los jugadores ingresa al programa.

La primera vez que se llevó a cabo esta propuesta en esta edición, tres familiares entraron a "la casa más famosa del mundo": el esposo de Emmanuel Vich; la novia de Lisandro Navarro; y la mamá de Nicolás Grosman. Aquella trasmisión logró una catarata de comentarios en la red social X, donde varios internautas expresaron su emoción por los reencuentros de los concursantes.

Emmanuel fue el primer jugador de la casa en recibir a algún familiar. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Unos días después, Rosina Beltrán recibió a su mamá en el reality y Federico Farias, conocido como "Manzana", a su pareja. Cabe destacar que Rosina fue sancionada por haberle consultado a su madre por su gatita llamada "Mágica".

También estuvieron en la casa la novia de Martín Ku; la hermana de Juliana Scaglione, alias "Furia"; y la mamá de Zoe Bogach. Zoe también recibió un castigo de Big Brother, ya que su madre le brindó información sobre el juego.

Rosina fue consolada por sus compañeros al haber sido sancionada. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Pero varios espectadores y usuarios de las redes sociales aseguran que este lunes se vivió "'El Congelado' más emocionante hasta el momento". Y es que la hija de Agostina entró a la casa en este desafío y la concursante se rompió en mil pedazos apenas la vio.

"Sos maravillosa, sos la mejor del mundo y estoy muy contenta de la persona que sos. Te admiro y cuando crezca anhelo ser como vos, en todos los aspectos. Estoy muy bien, estoy muy contenta. Te extraño, obviamente, te amo y te miro todos los días", expresó la joven frente a su madre.

Así vivió "El Congelado" Agostina

Cuando la hija de Agostina se retiró de la casa y Gran Hermano dio la orden de "descongelarse", todos los participantes fueron a abrazar a la concursante. "Ay, chicos, qué horrible no poder decirle 'yo también te amo'. No lo puedo creer, no lo esperaba", dijo Agostina entre lágrimas.

No sólo Agostina fue sorprendida por su hija, sino que también Bautista Mascia, que recibió a su madre.