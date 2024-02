Repechaje de Gran Hermano 2023: ¿Qué exparticipantes reingresaron a la casa este domingo?

Este domingo no hubo Gala de Eliminación en Gran Hermano 2023, sino que la casa se preparó para recibir a participantes que quedaron fuera del juego en fechas anteriores.

Desde hace un tiempo se viene hablando en las redes sociales sobre el repechaje del reality. Una de las favoritas del público para reingresar al programa era Catalina Gorostidi, quien tuvo que abandonar el ciclo que conduce Santiago del Moro por Telefe a mediados de enero con el 63.9 % de los votos.

Los exparticipantes de Gran Hermano 2023. Créditos: Instagram Granhermanoar.

Los nervios y la ansiedad carcomieron a cada uno de los once exconcursantes, quienes se fueron enterando a lo largo de la noche si seguían en carrera para entrar nuevamente a la casa o no. Williams López, alias "El Paisa", fue el primero de ellos en conocer su destino: fue el participante que menos votos obtuvo para volver al reality. El segundo menos votado fue Hernán Ontivero.

Unos minutos después, el conductor anunció el nombre de la jugadora más votada para regresar al programa: Catalina. La joven volvió a Gran Hermano 2023 y los participantes corrieron desesperadamente a recibirla.

Así recibieron a Catalina sus compañeros

Más tarde, Joel Ojeda corrió la misma suerte que Gorostidi y una de las mayores sorpresas de la noche fue el reingreso de Isabel De Negri.

Joel fue recibido por todos sus compañeros. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Isabel fue la última concursante en regresar al programa. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Si bien esta jornada estuvo llena de emociones, también tuvo sanciones. Zoe Bogach no podrá participar en la prueba del liderazgo esta semana, además de que si llega a quedar en placa no tendrá la oportunidad de ser salvada por el líder de la casa, ya que en el desafío de "El Congelado" su madre le dio información sobre el juego. "Furia" fue otra de las jugadoras que fue severamente castigada por Big Brother por no utilizar el micrófono. Ella no podrá ser líder, ni nominar, ni ser salvada y ya se encuentra en placa.