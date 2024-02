"Me queda la luna llena de anoche tatuada en el alma": el tierno posteo que le dedicó Candelaria Tinelli a Coti Sorokin por su casamiento

Hace un año, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin anunciaron su separación. En aquel momento, la hija de Marcelo Tinelli habló en un móvil de Los Ángeles de la Mañana (LAM) y dijo: "A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar. Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va".

Asimismo, en esa entrevista le consultaron sobre una posible infidelidad por parte del músico, a lo que ella respondió: "No lo puedo comprobar pero me llegó de varias personas, de una mujer y de varias. Y yo estoy del lado de las mujeres, jamás me enojaría con una mina, pero hay algunas cosas que me resultan un poco raras. Yo soy sincera y espero lo mismo de la otra persona, pero hay gente mentirosa, que oculta cosas. Pero bueno, el que carga con su cruz, va a ser él, no yo. Yo estoy muy tranquila, estoy muy liviana de equipaje".

Los cantantes se encuentran en su mejor momento.

En marzo, la empresaria fue vinculada con el automovilista Santiago Urrutia. Incluso Marcelo publicó una foto en una historia de Instagram (@Marcelotinelli) junto a ellos. No obstante, al cabo de unos meses, Candelaria y Coti se dieron una nueva oportunidad y en octubre confirmaron su casamiento.

Este sábado 24 de febrero, los enamorados dieron el "sí" frente a más de trescientas personas y los invitados a la boda compartieron varios momentos de la gran celebración.

La publicación que realizó la empresaria en su perfil de Instagram. Créditos: captura de pantalla Instagram Candelariatinelli.

Después de un romántico fin de semana, Candelaria Tinelli realizó un posteo en su cuenta de Instagram (@Candelariatinelli) que recopiló varias imágenes de su casamiento. En esa publicación, agradeció a quienes participaron del festejo y también le dedicó unas dulces palabras a su flameante marido.

"Anoche no fue una noche normal. Algo especial había en el aire. Se respiraba paz, amor, felicidad, y mucha emoción. Todo fue perfecto. Como tenia que ser. Lugar, familia, amigos, mis bebes de cuatro patas. Mi corazón explota de felicidad. Tuvimos una sobredosis de amor entre todos. Se sentía en el ambiente. Solo tengo palabras de agradecimiento a todos y todas. Mucha gente trabajo duro para que esto sea así de increíble. Ni de mas, ni de menos. Todo era justo. Hermoso. Me llevo a mi almohada una profunda sensación de paz y alegría. En un universo ideal, desearía que todos los días de mi vida sean como anoche. Amo a mi familia con locura. Hoy me costo separarme después de unos días mágicos.", dice la primera parte del posteo.

Candelaria y Coti eligieron vestirse de blanco para su casamiento. Créditos: Instagram Candelariatinelli.

Luego, expresa su amor por el cantante: "Te amo mi amor @Cotioficial. Me siento muy muy muy feliz. Soy mas feliz a tu lado. Te elijo para que sigamos recorriendo esta vida juntos, con la risa, el respeto, y el amor que nos caracteriza. Solo vos y yo sabemos cuanto atravesamos juntos, para hoy estar donde estamos. GRACIAS. Me queda la luna llena de anoche tatuada en el alma. 24-2-2024".

La publicación cuenta con más de 1900 comentarios, y entre ellos se encuentra el de Coti Sorokin. "En todos los aspectos posibles, mejor no podía ser. Para mi posiblemente haya sido uno de los días más bellos y felices de toda mi vida. Un día perfecto. Te amo mi reina", escribió el músico.