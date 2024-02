La fuerte opinión de Pablo Rago sobre su exesposa, la ministra de Capital Humano: “Lo que me faltaba era que…”

Pablo Rago es un actor muy reconocido dentro del ambiente desde la inolvidable dupla que formó con Carlos Calvo. A la par de su crecimiento en el terreno laboral, también fue dejando muy en claro sus pensamientos políticos y no dudó en hacer públicas sus opiniones cuando fueran necesarias.

Así las cosas, sorprendió el dato de que estuvo casado con Sandra Pettovello, una de las integrantes del actual gabinete del gobierno de Javier Milei. Sandra es hoy por hoy la actual ministra de Capital Humano, área de gobierno que integra lo que anteriormente eran el Ministerio de Trabajo y el de Desarrollo Social.

Más allá de esto, en diálogo con Catalina Dlugi, Rago sostuvo que no tuvo más contacto con la persona que fuera su esposa. "Hace 30 años que no sé nada de ella, pero es increíble lo que generan las redes", indicó el actor para dejar en claro que perdió totalmente el rastro de lo que hace Sandra en la actualidad.



Rago y Pettovello cuando eran pareja

En épocas de redes sociales, la información vuela y se llegan a recordar viejos temas que parecían olvidados. Es por eso que, cuando a fines del año pasado comenzó el mandato de Milei y se conocieron los nombres que integraban el gabinete, se viralizaron las fotos en las que se veía a la joven pareja feliz y recién casada.

Rago llegó a ser tendencia (los temas más mencionados del momento) en redes junto a la actual ministra por los mensajes que le enviaban sus amigos. Ante esto, Pablo manifestó: "Supe que me convertí en tendencia porque me mandaron mis amigos los tuits. Me han dicho cosas muy graciosas", indicó el actor en forma casi risueña ante el inesperado momento que le tocaba atravesar.

Momentos de felicidad para la ex pareja

Lejos de hacerse problema, Rago finalizó la entrevista en tono cordial: "Con todas las cosas que me pasaron lo único que me faltaba era tener una ex que es ministra de Milei. Cartón lleno”. Recordemos que la única vez que Pablo llegó a casarse legalmente fue con Sandra Pettovello, más allá de haber tenido diferentes parejas a lo largo de su vida.