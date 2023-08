Cómo fue el escándalo con el que nació el amor entre Paola Krum y Pablo Rago

Si hay un romance del que pocos se acuerdan fue el de Paola Krum y Pablo Rago. Una historia de amor que comenzó de manera polémica y escandalosa y que luego terminaría en la más absoluta discreción.



Se conocieron en el año 1994, cuando ambos fueron convocados para la novela Inconquistable Corazón. Si bien él la miraba con cierta desconfianza, tensión mediante, luego terminarían enamorándose. Trabajan juntos de lunes a sábados, con grabaciones que duraban 14 horas. Allí, iniciaron los rumores de romance.



¿Qué era de la vida de ambos? Pablo Rago se había casado un año antes con Sandra Pettobello. Por su parte, Paola Krum estaba de novia con Fernando Ciuffo, un cantante lírico con quien compartió escenario en el musical El Jorobado de París. “Esta mujer nos va a traer problemas”, había dicho Sandra Pettobello en su momento. “Antes de que empezara la novela, me imaginé que podría tener una historia con mi marido. Lo intuí, lo presentí y hasta lo soñé. Los vi juntos”, aseguraba. Y razones no le faltaban.

Pablo Rago y Paola Krum, en Inconquistable Corazón. Foto: captura de TV.



Cuando se le consultó sobre Paola Krum, Pablo Rago dijo: “Decir que tengo un affaire con Paola es un absurdo. Tenemos una onda alucinante que no traspasa los límites de nuestro trabajo. Estoy muy enamorado de mi esposa, a quien le prometí fidelidad y lo cumplo”.



Por su parte, a la actriz también se le había comentado acerca del rumor de romance con el actor. “No sé si Rago y su esposa están en crisis. Él es mi compañero de trabajo, nada más”, aseguraba en aquellos días.



Si bien lo desmintieron categóricamente, al tiempo el romance se confirmó. “No quisimos decir nada hasta sentirnos seguros de lo que sentíamos”, habían dicho en una entrevista que dieron en conjunto para reconocer que estaban juntos.

Paola Krum, en Inconquistable Corazón, cuando conoció a Pablo Rago. Foto: captura de TV.



“Me separé mucho antes. Supe que no era mi proyecto y se acabó”, reconoció Paola Krum. “Me separé en noviembre y empezamos a salir en enero”, había dicho Pablo Rago. Ambos confesaron que estaban atravesando crisis de pareja cada uno por su lado.



Una vez reconocido el romance, ya no necesitaron esconderse y siguieron trabajando juntos en Inconquistable Corazón. Luego, compartieron escenas también en Mujercitas. Dos años después de comenzada la relación, se separaron. ¿Las razones? Desgaste. No hubo engaños ni terceros en discordia. “Entre nosotros se murió el amor. Eso fue triste, pero ya lo asumimos. Nos queda un afecto especial y me encanta saber que puedo contar con él”, dijo Paola Krum al poco tiempo.