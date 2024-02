José María Muscari sacó a la luz la hermosa historia de la adopción de su hijo adolescente

Hace tres meses, la vida de José María Muscari cambió para siempre a partir de la adopción de Lucio, su hijo de 15 años. El talentoso productor teatral reveló ahora cómo fue el proceso en el que el adolescente lo eligió a él como padre.



“Yo desde siempre tenía la convicción de que algún día iba a ser padre. Pero para ser fiel a la verdad, no es que estaba anotado o en lista de espera o había tenido un itinerario por los juzgados”, comenzó contando el artista.



“Hasta el día de hoy sigue siendo muy difícil si lo que querés hacer es adoptar un bebé. Yo estaba aferrado a esa idea por ignorancia, porque desconocía que si vos ampliabas tu rango se ampliaban las posibilidades”, agregó José María Muscari.



La historia de Lucio se hizo viral a través de un video en el que él mismo contaba que estaba buscando una familia que lo adoptara. Cuando la noticia comenzó a tomar fuerte repercusión, el productor teatral no se encontraba en la Argentina.



“Cuando apareció la noticia yo estaba de viaje en Berlín con un amigo. Vi la noticia en medio de una excursión. Lo escuché y dije: ‘Tiene que ser mi hijo, quiero que sea mi hijo’. Me empecé a desesperar y a hacer llamadas hasta que pude dar con el juzgado y me explicaron cómo era la inscripción”, recordó José María Muscari.



Una de las dificultades a las que hace mención el artista era la imposibilidad de anotarse en la web del juzgado desde el exterior. Ante esta problemática, acudió a quien luego se terminaría convirtiendo en la madrina de Lucio.

José María Muscari y su hijo Lucio. Foto: @josemariamuscari.



“Llamé a una amiga, Pao, la productora de Sex. Y la iba guiando por teléfono de qué respuestas tenía que anotar porque en el juzgado me dijeron que lo hicieran. Así fue que me inscribí y, finalmente, acá estamos”, relató José María Muscari.



“La respuesta estricta de por qué me eligió, la que él me dio, es muy poética y hermosa. Él leyó muchos de los expedientes de las personas que se presentaban y que la generalidad de las personas expresaba que querían tener un hijo y que yo había dicho que quería ser padre. Y que para él, ‘tener un hijo era una situación de posesión y querer ser padre era una situación de entrega’. Esas fueron sus palabras”, comentó el productor, muy emocionado.