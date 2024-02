Revelan la lista de "malqueridos" a los que canal América no quiere en su pantalla

Al analizar la compleja situación que atraviesa actualmente canal América, Marina Calabró terminó revelando en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), cuál es la lista de "malqueridos" que dicha señal no quiere en su pantalla. Como era de esperarse, Jorge Rial lidera ese apartado, pero hay otras figuras en la nómina que resultan más llamativas.

Comenzando con su explicación del tema, Calabró encaró por el lado periodístico de canal América y reveló: "Me confirmaron algo que me pareció sugerente, llamativo. No quieren caras periodísticas en la pantalla que no sean del canal. Habría un primer grupo de malqueridos que serían Lanata, Feinmann y Viale".

Eduardo Feinmann, una de las figuras que canal América no querría en su pantalla. Foto: Captura de video LN+.

Luego, Marina Calabró antes de llegar al caso puntual de Jorge Rial, anunció cuál es el segundo grupo de "malqueridos" en canal América. "En un segundo grupo entrarían los que no se fueron del todo bien con América, que son Luis Majul y Viviana Canosa", comenzó la columnista.

Viviana Canosa, otra excluida de canal América que terminó en malos términos con la empresa. Foto: Captura de video El Trece.

"Después hay una tercera posición de malqueridos que es Mónica Gutiérrez, porque ella se fue con carta documento, se dio por despedida cuando se fue del noticiero central que hacía con Guillermo Andino. Una salida que fue realmente muy desprolija y que venía de algunos tironeos con uno de los accionistas que la habia vapuleado en una reunión de conductores", siguió Calabró sobre el listado de excluidos de canal América.

Mónica Gutiérrez también estaría en la lista de "malqueridos" de canal América. Foto: Captura de video América TV.

A la hora de hablar de Jorge Rial en este catálogo, la periodista sentenció: "El que está fuera de todo rango y categoría, el mega malquerido es Jorge Rial por supuesto, que en su momento hubo acciones legales cruzadas con Daniel Vila".

Por último, Marina Calabró que en temas de actualidad, canal América quiere que la cabeza sea Rolando Graña, gerente de noticias de la señal, sobre lo que la especialista opinó: "Ponele que estalla un tema de actualidad, tampoco puede estar Graña de apertura a cierre hablando con todos los programas".