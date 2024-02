El duelo por el rating entre Jonatan Viale y Luis Majul enfrenta un duro destino

Los canales de noticias están en medio de una intensa lucha por el rating en una temporada en que ha subido considerablemente el encendido de dichas señales por la avidez del público de conocer detalles de la cambiante realidad nacional. En este sentido, la franja que va entre las 21 y las 22 ha desatado una intensa competencia entre TN y LN+, que con Jonatan Viale y Luis Majul al frente enfrentan un duelo por las mediciones con un duro destino.

En el debut de este lunes, Viale logró un promedio de 2.7 puntos de rating en la primera emisión de ¿La ves?, mientras que Majul lo superó con 3.7, contando con una entrevista íntima al presidente Javier Milei y también con la participación especial en el programa de Eduardo Feinmann.

Luis Majul, el rival más temido de Jonatan Viale. Foto: Captura de video LN+.

El arranque de Jonatan Viale en TN no fue entonces de lo más prometedor, y más allá de perder en la competencia directa con Luis Majul, en la tabla diaria del rating de las propuestas más vistas de los canales de noticias quedó relegado al puesto número 11.

Por otro lado, durante su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró le preguntó a Jorge Lanata cuál podría el resultado de la competencia en el rating entre Viale y Majul.

Jonatan Viale tuvo un tibio debut en el rating en su nueva pantalla. Foto: Captura de video TN.

"Es complicado porque Joni no está en un canal que le es natural. No me animo a apostar", aventuró Lanata. Mientras que Calabró pronosticó sobre la batalla entre Luis Majul y Jonatan Viale: "Yo creo que en la pelea del día a día, habrá días para uno y días para el otro, como era entre Baby Etchecopar y Viviana Canosa, que en el promedio general estuvieron a una décima uno del otro. Yo creo que va a depender de los invitados y de cómo se acomode el número después del debut. No creo que haya un ganador por afano en el mediano plazo, creo que van a dar la batalla diaria".

Además, hay que destacar que más allá de pelea por el rating entre Jonatan Viale y Luis Majul, TN y LN+ enfrentan el implacable avance en las mediciones de C5N, que este lunes logró en el promedio general del día entre los canales de noticias.