Sofía Clerici, exnovia de Martín Insaurralde, reveló que toma su propia sangre

Hace algunos meses atrás, Sofía Clerici era noticia por ser la nueva novia de Martín Insaurralde. La joven compartió algunos videos e imágenes de su viaje por Marbella, España, travesía que realizó junto al político en un costoso y lujoso yate. Esto despertó un escándalo, ya que el exintendente de Lomas de Zamora gastó una exorbitante cantidad de dinero y comenzó a ser investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Incluso Clerici fue investigada por la justicia y cuando confiscaron su casa ubicada en Nordelta, se encontró dinero en efectivo (U$S 569.911; $ 2.000.000 y 2.000 pesos uruguayos), siete carteras Louis Vuitton, la caja de un Rolex y cuatro cajas de joyas marca Cartier con sus respectivos documentos de autenticidad.

La confesión de Clerici. Créditos: captura de pantalla Instagram Sofiaclericiok.

Después de cinco meses de este gran escándalo político, Sofía Clerici parece que ya pasó página. La influencer comparte en su cuenta de Instagram (@Sofiaclericiok) su vida diaria y su emprendimiento de lencería.

Pero este lunes, la joven sorprendió a sus más de dos millones de seguidores al confesar que toma sangre. Todo surgió a partir de una historia que publicó en la red social de fotografía, donde aparece comiendo en un restaurante con una extraña bebida roja.

La modelo le contó a sus seguidores que toma su sangre. Créditos: captura de pantalla Instagram Sofiaclericiok.

"Perdón, ¿qué tomás?", le preguntó un seguidor, y ella contestó "sangre". Después de su respuesta, la modelo enseñó el trago y contó: "Traigo la mía y me la hacen en limonada especialmente para mí".

Si bien muchos pensaban que se trataba de una broma, Sofía Clerici dijo que era cierto y, con una imagen de un tubo de sangre, explicó cómo lleva a cabo esta práctica. "Para los que no me creen, tengo siempre 9 tubos en mi heladera/ freezer de sangre, y me tomo 1/4 o medio tubo por semana, a veces en shot (cuando quiero algo más intenso) o lo mezclo en bebidas en este caso lo hice con frutos rojos... Por eso soy una muñe de porcelana jii. Sí y no soy del montón...", comentó la influencer.

Sofía explicó cómo realiza esta práctica. Créditos: captura de pantalla Instagram Sofiaclericiok.

A raíz de este confesión, la modelo recibió cientos de mensajes preguntándole sobre los beneficios de tomar sangre y otras consultas más. "¡¡¡Se pasan!!!! Todos quieren mi secreto, no puedo responder tantos (mensajes)!!!", expresó asombrada Sofía, y en otra historia agregó: "Bueno voy a pensar seriamente la idea de ir a la tv a contarlo haha ya que no paran jaja".