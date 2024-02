La filosa opinión de Claudia Villafañe sobre la separación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Hace años que Claudia Villafañe hizo del bajo perfil un estilo personal y una línea para manejarse en todos los aspectos de su vida. Un modo de ser que siguieron sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, quienes no suelen ventilar detalles de su vida privada, salvo en contadas ocasiones.

Acostumbrada a que a su alrededor todo es noticia y revuelo mediático, Claudia Villafañe siempre se mantiene al margen, resguardando con celo los aspectos más íntimos de su vida y la de sus seres queridos, como el de la separación de Gianinna Maradona de Daniel Osvaldo.

Así como Gianinna Maradona en un principio fue evasiva a la hora de blanquear su relación con Daniel Osvaldo y hablar de las infinitas vueltas que dieron en el medio, esa actitud esquiva no cambió ahora que el ex futbolista proclama a los cuatro vientos el amor que le tiene a su nueva novia, la periodista Daniela Ballester.

Es que desde que arrancó el verano que a la hermana de Dalma le toca ver a su ex novio, con el que tantas experiencias vivió en el último tiempo, declarle su pasión a la ex Gran Hermano en múltiples posteos de Instagram.

Claudia Villafañe mantiene bajo perfil y se concentra en su emprendimiento de wedding planner. Instagram Claudia Villafañe.

¿Y a Claudia qué opinión le merece esta ruptura amorosa y las recientes actitudes de su ex yerno? Interceptada por la cronista de LAM mientras se encuentra abocada a su trabajo como wedding planner, la campeona de la primera edición de MasterChef Celebrity fue consultada sobre el tema y, como siempre, mantuvo su discreción.

“¿Te sorprendió su nueva pareja?”, quiso saber la notera del programa que conduce Ángel de Brito en América, tirándose el lance en medio de una nota. Y la Tata dio un paso al costado de manera contundente, dando el asunto por cerrado con elegancia: “Chicos, no son problemas míos. Gracias”. De vuelta en el piso, el conductor indicó: “Ella nunca habla”.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo en tiempos felices. Instagram.

El durísimo cruce de Yanina Latorre y Daniel Osvaldo

En los últimos días, Daniel Osvaldo y Yanina Latorre tuvieron un fuerte cruce a raíz de una chicana lanzada por el músico, que fue atendido por la panelista de LAM desde su programa de radio en El Observador.

“Atendeme, pedazo de inútil, bueno para nada. Sos un abandonador de hijos, abandonador de mujeres, tenés denuncias de violencia de género, no mantenés a tus hijos, ¿y vos me decís a mí que me quedo sin apellido?", comenzó la angelita. No satisfecha, la rubia continuó con su descargo. "No tenés dignidad, no tenés vida, no tenés nombre. ¡Sos un inútil sin solución!”, expresó. Daniel Osvaldo y su actual pareja, la periodista Daniela Ballester. Instagram Daniel Osvaldo.

Además, la panelista enumeró el escandaloso historial amoroso de Osvaldo. “Abandonaste a tu primer hijo, hace poco lo bajaste del auto para ir de vacaciones porque no sé qué dijo el pibe, nunca le pasaste la guita a la madre que no tenía ni para comer, te metiste con la italiana y la dejaste por Jimena Barón”, señaló.

Y Yanina dijo más: “Te fuiste con Jimena Barón y la dejaste por Militta Bora llorando en la televisión. Militta te denunció por violencia de género, Jimena contó lo mismo, hubo violencia económica. Después, no feliz con toda esta situación, te fuiste con Gianinna Maradona, enloqueciste y fueron y vinieron, fueron y vinieron, e hiciste sufrir a una familia entera”.