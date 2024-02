Jorge Lanata salió en defensa de Lali Espósito y cruzó a Javier Milei

En medio de la polémica por los fuertes cruces que vienen protagonizando Lali Espósito y Javier Milei, ya son muchos los famosos que decidieron dar su opinión a favor de uno u otro.

En este contexto, ahora le tocó el turno a Jorge Lanata. Invitado al debut de Jonatan Viale en la pantalla de TN, el periodista aseguró que fue un "error pelearse con Lali Espósito".

"Esto ya lo vivimos nosotros mismos muchas veces (refiriéndose al periodismo). Es un error y una pelea despareja. Un presidente no se puede meter con un civil. Punto, es así. Porque el civil no tiene cómo defenderse. La única forma que tiene el civil de defenderse es responder cualquier barbaridad y esperar. Y eso no sirve", expresó Lanata.

Rápidamente, Viale intentó poner en contexto el motivo de la decisión de Milei: "Él lo explica como una batalla cultural. Eligió a Lali para explicar el tema de las cajas", acotó Viale, a lo que Lanta respondió: "Pero vos ahí tenés que ver qué tipo de artista es; si hubiera podido ganar esa guita por sí misma. Si a ella le pagan 300 mil dólares por un show, a mí no me molesta si es lo que ella cobra".

"En defensa de Lali digo: ella trabaja desde que tiene 4 años y que yo sepa no fue empleada del Estado. Hay muchas cosas que ver antes de putear", sumó Lanata.

"Lo que pasa es que vos tenés tipos que no existen en el mercado y que están en todos los festivales. Esos casos sí dan para discutirlos", finalizó.