Gran Hermano 2023: rompieron el reglamento y sancionaron a un participante

La semana pasada, Santiago del Moro dio comienzo a "El Congelado" en Gran Hermano 2023, un desafío en el que los jugadores deben quedarse totalmente quietos y callados cuando escuchan una alarma en la casa. Durante el tiempo que permanecen inmóviles, un familiar o amigo de alguno de los participantes ingresa al reality y ellos no pueden hacer absolutamente nada. Caso contrario, serán sancionados.

En el primer día de prueba, el esposo de Emmanuel Vich, la pareja de Lisandro Navarro, y la madre de Nicolás Grosman. Esa trasmisión fue una de las más conmovedoras hasta el momento por el reencuentro entre ellos.

Este lunes, "El Congelado" regresó a la casa de Gran Hermano y las emociones no faltaron. En esta ocasión, la mamá de Rosina Beltrán; y la novia de Federico Farías, conocido como "Manzana", entraron al programa. Pero uno de ellos recibió una sanción por haber hablado: Rosina.

Así fue el ingreso de Fabiana, la mamá de Rosina, a la casa de Gran Hermano 2023

En medio de toda esa emoción vivida, Santiago del Moro comentó que Rosina no respetó una regla del juego, la de no hablar. La joven le preguntó a su madre cómo se encontraba 'Mágica', su gatita. Si bien su madre no respondió la pregunta de su hija, Big Brother vio todo y decidió castigarla.

Rosina le preguntó a su madre por su gatita 'Mágica' y no podía hablar. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentino.

"Va a ser sancionada Rosina, porque Gran Hermano estaba fiscalizando lo que dijo ella. Emite un nombre, supuestamente el nombre de una mascota, aparentemente de su gata, 'Mágica', y ella no podía hablar. Obviamente, puede tener algún tipo de reacción, como lo puede tener cualquier ser humano, pero no emitir palabras", comunicó el conductor.

Tras el anuncio, la voz de Big Brother apareció en la casa para hablar sobre la falta de la participante y su respectiva sanción: "Quiero aclararles que las reglas de 'El Congelado' son muy claras. No se puede reaccionar, hablar, etc. Rosina, lamentablemente, a tu madre le has preguntado por 'Mágica', que es tu gatita. Esto significa sanción. Mañana, no vas a poder participar de la prueba del líder. Tampoco vas a poder participar por la casa".

La jugadora fue consolada por sus compañeros. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Rosina, totalmente afligida, fue consolada por sus compañeros, quienes le dijeron que "por lo menos se pudo sacar esa duda de encima".