Pearl Jam anuncia disco y gira internacional: ¿vienen a la Argentina?

Pearl Jam anunció el lanzamiento de su nuevo disco titulado Dark Matter. La fecha pautada para el lanzamiento del disco número 12 de la banda liderada por Eddie Vedder será el próximo 19 de abril. De esta manera, el nuevo disco de estudio rompe con una sequía de lanzamientos desde Gigaton (2020).

Además, la información oficial de la banda norteamericana incluyó 35 fechas de una gira mundial, marcando la primera vez que la banda anuncia un nuevo álbum y una gira de forma simultánea y la primera vez que el grupo revela todas las fechas del tour de una sola vez.

El Dark Matter World Tour recorrerá nueve países y 25 ciudades. Comenzará el 4 de mayo en el Rogers Arena de Vancouver y, en el desarrollo de ese mes, cubrirá gran parte de Estados Unidos, incluidos shows en Wrigley Field, Madison Square Garden, Fenway Park y en Seattle, en el marco de la primera actuación en su ciudad natal en seis años. Esta cita será en el Climate Pledge Arena de Seattle.

La gira continuará entre junio, julio y septiembre en Reino Unido y el resto de Europa. Para noviembre, la agenda de Pearl Jam prevé shows en Nueva Zelanda y Australia.

Por ahora no están confirmadas fechas de presentación en Sudamérica. Recordemos que su última visita en América del Sur fue en 2018 en el marco del Festival Lollapalooza. Dato no menor, la banda no logró presentarse en Buenos Aires tras un diluvio que determinó la suspensión de la fecha.