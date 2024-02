Gianinna Maradona mostró un inédito recuerdo de Diego Maradona con su nieto Benjamín

El pasado viernes en horas de la tarde, Gianinna Maradona le regaló a la enorme cantidad de seguidores que tiene en las redes sociales una hermosa foto del Diego Armando Maradona junto a Benjamín Agüero. La hija de El Diez posteó la foto en Instagram en la que se ve al hijo del Kun Agüero disfrazado de El Hombre Araña, mientras que el astro tenía una máscara.

“Spider vs. Súper Babu”, reza la frase de Gianinna en la descripción. Ambos estaban caracterizados como superhéroes y ahora, unos cuantos años más tarde, la hija del Diego aprovechó la ocasión para deleitar a su gran número de fanáticos.

Recordemos que Benjamín es hijo de Sergio Agüero. El Kun está más metido en los últimos tiempos en la vida de Independiente, por lo que empezó a visitar los predios que tiene la institución y también se lo ve junto al plantel que actualmente dirige Carlitos Tevez. Por si todo esto fuera poco, presenció hace unos días el triunfo sobre Gimnasia.

La emocionante foto que subió Gianinna a sus redes

Además, el Kun está más presente en el día a día del Rojo por su hijo Benjamín, que se fue de Tigre para continuar su carrera futbolística en las categorías juveniles del conjunto de Avellaneda.

Es sabido que el exdelantero de Independiente es una figura muy emblemática de las redes sociales y mantiene contacto permanente con sus seguidores. Así fue que le preguntaron "¿Dónde está jugando Benja, Kun?", a lo que no dudó en responder "Está en el Rojo".



Benja junto a sus padres

Profundizando en la respuesta, Sergio sostuvo: "Estuvo en Tigre. Por unos temas con los entrenadores de ahí, Tigre mismo me dio la autorización para llevarlo. El club no tiene nada que ver, se comportó muy bien. Pasaron cosas con dos entrenadores y Benja tomó la decisión de que no quería seguir. Sí quería seguir jugando, entonces empezamos a buscar clubes. Hugo Tocalli me conoce y lo estaba viendo, le conté la situación y me dijo ‘Tráemelo a Independiente y vemos’”. Hoy por hoy, Benja ya forma parte de la Octava del Rojo.