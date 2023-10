Gianinna Maradona se reencontró con el Kun Agüero en medio de la crisis con Osvaldo: dónde se mostraron juntos

Un sorpresivo reencuentro se dio en los últimos días entre Gianinna Maradona y su ex pareja, Sergio Kun Aguero. En medio de alguna tormenta desde el plano sentimental de la hija de Diego, ambos coincidieron en tiempo y espacio.

Hace un tiempo que el hijo de ambos, Benjamín Aguero Maradona emprendió su aventura en el fútbol infantil del Club Atlético Tigre, ante la expectativa de todo el mundo futbolero que se ilusiona por el linaje del joven de 14 años.

Justamente su mamá es quien acompaña a su hijo en sus primeros pasos, incluso se mostró movilizada con el primer gol, que recorrió los medios y que la propia Gianinna dedicó un cariñoso mensaje en sus redes.

La hija de Diego Maradona se despachó en su perfil: "23-09-2023. De mis días inolvidables. Felicitaciones hijo mío, que sea el primero de muchos!Tu sacrificio, tu constancia y tu hermoso corazón hace que te merezcas esto y mucho más!".

"Decirte que estoy orgullosa de ser tu mamá es poco. No hay palabras para describirte! Mirarte y saber que con vos hice todo bien. Mi pequeño gigante, acá estoy para acompañarte desde y para siempre, seguí escribiendo tu propia historia. TE AMO CON TODO MI SER!", cerró una mamá más que orgullosa.

El recorrido en el ambiente del fútbol para Benjamín es más complejo, quizás por las expectativas posadas en su lazo sanguíneo, por eso Gianinna se hace presente en cada paso, como también lo hizo en su última actuación el Kun Agüero.

Justamente el ex futbolista aprovechó su viaje a Argentina para acompañar a su hijo en el último encuentro y se mostró junto a su ex pareja en los límites del campo. Algo que no pasó desapercibido entre los presentes.

Y como suele suceder, quien no dejó pasar el singular detalle fue Pochi que, desde su cuenta de espectáculos "Gossipeame", publicó una foto en la que se ve a ambos, con un sugestivo mensaje: "Se pelea con el toxi (Daniel Osvaldo) y la Giani se deja ver con su ex".