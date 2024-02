Lali Espósito "sometió" a Fito Páez sobre el escenario: mirá las imágenes que se viralizaron

Lali Espósito y Fito Páez coincidieron en una fiesta en Capital Federal. Fueron varios los artistas que asistieron a la fiesta de disfraces edición Carnaval organizada por Alejandro Ros en Deseo. Sin embargo, Lali y Fito se llevaron todas las miradas con una osada presentación a pura complicidad.

Todo comenzó cuando la artista interpretó "Disciplina", uno de sus últimos hits, con la participación como invitado sobre el escenario del músico rosarino.

Como era de esperarse, los videos que captaron los asistentes no pasaron inadvertidos y no tardaron en viralizarse en las redes sociales junto a miles de comentarios.

Pero no fue lo único que se viralizó. En un momento de la noche, el público comenzó a cantar "el que no salta, votó a Milei", en relación al enfrentamiento que viene manteniendo la artista con el flamante presidente argentino. Acto seguido, Lali tomó el micrófono y lanzó: "Bueno yo no salto, lo voté".

Recordemos que este jueves, Lali decidió compartir en su redes un comunicado como respuesta al último ataque que recibió de parte del mandatario.

Allí contó que comenzó su carrera de niña y que gracias a eso pudo ayudar a su familia. Recordó sus comienzos en la televisión y su paso a la música, financiado con sus ganancias trabajando en series, cine y publicidades, con cinco discos grabados y múltiples presentaciones en público.

"No conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano siempre lo mío", disparó. Además defendió la cultura como fuente de trabajo. "La demonización de la cultura y las personas que la conforman no es el camino", agregó.

Por último, la artista sostuvo que al ver que en redes Milei pone en duda su "profesionalismo y destreza en el escenario", lo invitó a asistir a uno de sus shows. "Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro", concluyó.