Soledad Silveyra cumplió 72 años: las fotos de su cumple con amigos y nietos

Soledad Silveyra celebró el pasado jueves su cumpleaños número 72. Sin dudas la icónica actriz está viviendo por un momento muy especial, tal y como puede verse en las fotos que compartió por estas horas en su cuenta Instagram. Pasó el día rodeada de familiares y amigos.

"Así festejé los 72: rodeada de familia, amigos y los niños, mi gran orgullo", comenzó escribiendo Soledad Silveyra en su posteo. La legendaria intérprete se mostró muy sonriente en cada una de las imágenes que publicó felizmente en sus redes.

Las fotos del cumpleaños de Soledad Silveyra, rodeada de sus amigos y nietos.

"A ver si adivinan cuántos sombreros me regalaron, ya les mostraré… Y gracias a ustedes por el cariño que tan bien hace", agregó la actriz, quien se mostró en las postales luciendo un vestido con estampa de flores en colores blanco, azul y celeste.

Por otro lado, entendiendo el cariño que le tienen, la actriz también agradeció en su cuenta de Instagram a los emprendedores que le regalaron las tortas, una milhojas de dulce de leche con merengue, una tarta de chocolate y otra de chocolate con frutillas.

Cabe recordar que Soledad Silveyra viene de pasar unos días en cama, luego de sufrir un malestar que la llevó a cancelar algunas funciones de la obra que está protagonizando, La fuerza del cariño -la cual protagoniza junto a Julieta Ortega y Osvaldo Laport-.

Más allá de eso, la estrella de Amor en custodia se encuentra viviendo un momento de absoluta plenitud, luego de apostar nuevamente al romance después de una década y confirmar que está en pareja con José Luis Vázquez, un hombre que se dedica al negocio de la hotelería en Brasil.

Las fotos del cumpleaños de Soledad Silveyra, rodeada de sus amigos y nietos.

"Lo conocí en Búzios. Yo había tenido un esguince y reconozco que no hay peor lugar para ir en el mundo", comentó semanas atrás sobre cómo surgió el vínculo con su actual novio, destacando que se siente muy bien al lado de su pareja, con quien alterna entre Buenos Aires y Buzios para verse.

“Durante ocho o nueve días hablamos 10 horas. Hacía 10 años o más que no entraba un hombre a mi casa, que nadie me llamaba la atención. Y, cuando lo vi, dije: ‘¡Ah!’. Empezamos a charlar y él me invitaba a quedarme a dormir a la posada, pero yo le decía que no. Parecía una piba de 15, toda nerviosa”, explicó Soledad Silveyra sobre su novio. Las fotos del cumpleaños de Soledad Silveyra, rodeada de sus amigos y nietos.