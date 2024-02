Flavio Mendoza confesó por qué no consigue novio

Flavio Mendoza disfruta tanto de su exitosa carrera como de su vida personal, plano en el que se muestra muy feliz junto a su hijo, Dionisio, de cinco años, que está próximo a empezar primer grado. Sin embargo, hay un aspecto en el que, confiesa, le cuesta mucho: el amor de pareja.



“Después de mi última pareja dije: ‘Ya está’. No tengo suerte en ese aspecto. Disfruto mucho de mis amigos, no soy un tipo que sale a la noche, que le gusta la joda. Soy bastante tranquilo, aunque a veces mi casa parece Gran Hermano, porque vienen mis amigos, mis amigos con sus hijos. Disfruto mucho de eso”, explicó Flavio Mendoza en una charla con Teleshow.

Flavio Mendoza.





“El lunes que tengo libre, me voy con Dio y amigos a algún lugar de las sierras. En el amor siempre pensaba que nunca me iba a llegar el Príncipe Azul y cuando me di cuenta, me llegó mi hijo, creo que él es mi Príncipe Azul. Ya sé que el amor de pareja es diferente, pero como no tengo mucha suerte pienso que por algo será. Creo que Dios me dio mucho por otro lado, entonces no me quedo sufriendo porque esa parte no está cumplida”, agregó el talentoso artista.



Justamente, Flavio Mendoza sostiene que en su vida personal se siente pleno, rodeado de sus seres queridos, con Dionisio como centro total de su atención. “Estamos viviendo acá en El Bosque, en una casa hermosa con pileta, jugamos mucho en la pileta. Ahora Dio ya estaba aprendiendo el abecedario con Marcela, porque este año empieza el primer grado. Vamos a tener que viajar a Buenos Aires. Es súper inteligente. Empieza las clases con cinco años y cumple seis el 11 de abril”, comentó.



“Quiero que se divierta, que aprenda y que tenga disciplina. Él hace natación y acrobacia, pero hace todo eso porque trato de que se vincule más con el deporte, con el aire libre, que con la Tablet e internet”, añadió Flavio Mendoza sobre la crianza de su hijo, Dionisio.



Por otra parte, Flavio Mendoza fue consultado por la noticia de la que José María Muscari se convirtió en padre al adoptar a un chico adolescente. “Lo llamé, le mandé un mensaje, me puso muy contento. Me parece que todo lo que sea con amor y ayudar a un nene que no tenía papás es maravilloso. Siempre voy a estar a favor de las personas que quieran dar amor, está buenísimo”, reveló el artista.

Flavio Mendoza y Dionisio.



“La verdad es que me puse muy contento y también le dije que iba a hacer algo que lo va a potenciar en su amor personal, porque es maravilloso criar a alguien, educar a alguien, darle un techo, educación. Es proyectar una extensión tuya”, agregó Flavio Mendoza.



Por último, explicó qué significa Dionisio en su vida. “Dionisio es la persona por la que yo vivo todos los días. Siempre me levanto con ganas de hacer algo nuevo y de estar con él. Está teniendo una vida y un verano hermoso. Disfruta de la pileta y después me acompaña al circo porque tenemos la primera función a las siete”, cerró.