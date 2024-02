El comienzo de película de la relación de Ricardo Darín y Florencia Bas

Ricardo Darín llevaba ocho años en pareja con Susana Giménez cuando, una tarde de 1988, en su horizonte apareció Florencia Bas para cambiarlo todo en cuestión de semanas. Es que para el actor fue verla del otro lado del vidrio de una pizzería de la calle Corrientes y entender que ese encuentro sería fundante, decisivo.

Florencia Bas tenía apenas 18 años y caminaba por el centro porteño junto a una amiga cuando se dio cuenta de que en uno de los locales más emblemáticos del epicentro teatral estaba él, Ricardo Darín, todo un galán de telenovelas y ya primera figura del elenco de la obra Sugar.

Ricardo Darín tenía 30 años y Florencia Bas 18 cuando se enamoraron. Instagram Florencia Bas.

El actor tomaba su tradicional cafecito, ese que se había convertido en su ritual personal antes de salir a escena. Ella era una estudiante de traductorado de inglés que no sabía que su vida iba a darse vuelta y que en cuatro meses estaría casada con quien sería el padre de sus dos hijos, Ricardito “El Chino” y Clara.

Fue cuestión de segundos, quizás obra de destino: ella caminaba por la vereda y él, acodado contra la ventana, la vio pasar. Cruzaron miradas y una epifanía se hizo patente: ese encuentro no era uno más. La atracción fue inmediata y la misma escena se repetiría algunas veces más, a la misma hora.

Darín y Florencia Bas se conocieron en la calle Corrientes en 1988. Instagram Florencia Bas.

Hasta que, un día, Bas se animó a entrar al bar junto a una amiga. Las chicas pidieron dos gaseosas y Ricardo, como si estuviera en una película, no lo dudó y fue hacia donde estaban ellas.

“Vos y yo nos vamos a casar”, le dijo a Flor Darín, quien supo vaticinar en ese momento la magia y la química que flotaba en el aire aquel día en el que los dos entendieron que, de ahí en más, sus caminos quedarían unidos.

La pareja junto a Ricardito "El Chino", su hijo mayor. Instagram Florencia Bas.

Pero el artista aún estaba de novio con Susana Giménez, viviendo los estertores de un contrato amoroso que estaba por caducar. “No lo hablé con ella al principio. Era una relación deteriorada, estábamos de salida”, confesó el actor de 65 años, quien también dijo que con Florencia fueron muy cautos al comienzo y que estuvieron “medio clandestinos”.

Al tiempo Darín pudo blanquear con la diva, quien aceptó a Flor y, en tiempo récord, “fueron familia”, como siempre indican todos los protagonistas de esta historia, que siempre se han mostrado unidos y presentes en los momentos clave de sus vidas. Florencia Bas y Ricardo Darín completaron su familia con su hija Clara.

“¡35 años, mi amor! ¡Qué maravilla de vida juntos! Te amo, ¡sos mi felicidad!”, celebró Florencia Bas su aniversario en abril de 2023, con una seguidilla de románticas fotos retro de los dos, eternos enamorados de lo que supieron construir.

La profunda declaración de amor de Ricardo Darín a su esposa

“El amor, sin duda alguna, está por encima de todo. Si no hay amor, si no hay afecto, verdadero, profundo… Si realmente no admirás, no querés, no abrazás a esa otra persona, es difícil estar tanto tiempo”, explicó el actor hace unos meses, al hablar de su compañera.

“No hay un solo día en que la mire y no sienta, hablo de mí, no de ella, el inmenso privilegio que yo tuve en esta vida de que esta mujer se cruzara con la mía”, remató Ricardo Darín, en esa oportunidad.