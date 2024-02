Delfina Chaves reveló con qué famoso actor se puso de novia

Delfina Chaves es una de las mujeres más bellas y codiciadas del mundo del espectáculo. Pero para sorpresa de muchos, aquellos que no lo tenían dentro de sus planes, la actriz reveló en una reciente entrevista que se encuentra en pareja con Martijn Lakemeier, el actor con el que protagonizó la serie de Máxima.

En ocasiones, la ficción traspasa a la realidad y al parecer este sería el caso de Delfina Chaves y Martijn Lakemeier, dos actores que se conocieron trabajando y que justamente interpretaron el rol de marido y mujer en la serie de Star+.

Cabe recordar que la artista es la protagonista de Máxima, la biopic que relata la vida de Máxima Zorreguieta. Justamente su compañero de elenco interpreta a Guillermo Alejandro, por lo que entre los dos personifican a la pareja de reyes de los Países Bajos.

Hasta ahora solo habían trascendido versiones de romance, aunque recientemente se dieron a conocer dos detalles que llamaron la atención de todos. Y todos los cañones apuntan a la hermana de la actriz, Paula Chaves, que filtró un dato clave.

Lo cierto es que la esposa de Pedro Alfonso concedió un móvil la LAM este jueves por la noche, y como es de costumbre habló de todo. Uno de esos temas fue el de su hermana y la relación con su compañero de reparto.

“Ahora está en Amsterdam. En abril se estrena la serie. Ella es una genia. Es re estudiosa. Se puso a estudiar inglés, holandés, porque la serie es de allá. Es una genia”, comenzó explicando la exconductora de Pasaplatos sobre su hermana menor Delfina Chaves.

Delfina Chaves protagonizará la biopic Máxima, que se estrenará el próximo abril.

“¿Querés contar algo de tu hermana como hizo Iliana Calabró? ¿Algún romance que no sepamos de Delfi?”, preguntó Ángel de Brito, a lo que la actriz respondió entre risas: “No, porque las Calabró son buenas. Esta no me habla nunca más en su vida”.

“Los medios de allá la vinculan con el actor que hace del rey (Martijn Lakemeier). Dicen que tienen química. ¿Te lo presentó? Porque estuvo acá, en el sur”, le preguntó Maite Peñoñori, a lo que Paula Chaves no pudo disimular su cara y quedó deschavada por Marcela Feudale, que le dijo: “Se quedó mudísima. Me parece que entró…”. Delfina Chaves y Martijn Lakemeier, la pareja que saltó de la ficción a la realidad.

Este viernes, Maite Peñoñori compartió una nota que Delfina Chaves y Martijn Lakemeier hicieron para un medio del exterior en la cual evidencian su relación. “¿Hay algo más que nos puedan contar hoy? Porque no están actuando de una pareja enamorada, realmente lo son”, preguntó la prensa, desatando la risa y la complicidad entre ambos.

En ese momento la actriz tomó la palabra y confesó que efectivamente pasa algo entre ellos: “Nosotros realmente nos tuvimos el uno al otro mientras trabajábamos, nos divertimos mucho y estamos listos para lo que viene. Creo que nos hicimos muy buena compañía el uno con el otro. Y sí, creo que hay algo de química”.