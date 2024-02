Pedro Rosemblat cuestionó la estabilidad mental de Javier Milei por sus dichos sobre Lali Espósito

Desde hace algún tiempo, el presidente Javier Milei viene cargando de manera directa contra Lali Espósito, y este miércoles en una entrevista que le brindó el mandatario a LN+, volvió a cuetionar a la cantante por sus dichos en Cosquín Rock, y la vapuleó tildándola de "Lali Depósito".

Por su parte, este jueves desde su programa en la plataforma Gelatina, Pedro Rosemblat se refirió a la obsesión de Javier Milei con Lali Espósito anticipando: "Estoy de novio con ella, la amo, la admiro y cualquier cosa que yo diga será adjudicado porque los títulos serán '¿qué opinó Pedro Rosemblat sobre los dichos de Milei?' sino que '¿qué opinó el novio de Lali sobre los dichos de Milei?'".

Javier Milei, cuestionado por su "obsesión" con Lali Espósito. Foto: EFE.

Luego, Rosemblat siguió: "Los que miran este programa o me siguen, saben que a veces tengo un tono un poco vehemente, a veces pasado de rosca, que me voy a la mie... bastante seguido. Teniendo en cuenta las particularidades del caso, voy a tratar de no descalificar, no insultar a nadie y, sobre todo, no caer en un lugar de defenderla. Porque está visto que no necesita que la defienda su novio porque se la banca sola y si necesitara una defensa, tiene literalmente millones de personas que lo pueden hacer y lo hacen".

Tras aclarar que no necesita defender a Lali Espósito, Pedro Rosemblat cargó contra Javier Milei relativizando su estabilidad mental al argumentar: "Lo primero que quiero decir es que a Milei lo entiendo. Javier si estás mirando esto, te entiendo hermano, yo también estoy obsesionado con Lali y hago las mimas bolude... que vos. Miro todo lo que hace, estoy atento a lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella, me preguntan sobre los gobernadores y hablo de Lali, estoy hablando de la paritaria nacional docente y termino hablando de Lali y de a ratos es desesperante. Entiendo que la estabilidad mental no es una virtud que se te haya sido asignada y, por eso, tus obsesiones te sacuden mucho el avispero"..

En otro momento de su comentario, Pedro Rosemblat insistió en que el objetivo de Javier Milei no es solamente amedrentar a Lali Espósito, sino a los artistas en general, y el influencer cuestionó: "Si bien hay un montón de refrentes de la cultura y de la música que se han pronunciado, también son muchos los que permanecen callados aún cuando son voces que agitan el fronteo, el aguante, la mafia, la cultura del gangster y después les da miedo que los put... en Twitter. Es paradójico. Lali no se disciplina pero muchos y muchas si".

Además, Rosemblat fue sarcástico hacia Milei al exponer: "Si vos podés convencer a alguien que Lali vive del Estado, lo podés convencer de cualquier cosa porque su vida es pública desde que tiene diez años y, también, es público conocer cuántos festivales se hacen en la Argentina y cuáles son los artistas que tocan en esos festivales, que son prácticamente todos. Me cuesta pensar en un artista mainstream que no haya pasado por un escenario público. Y me sorprende que el Presidente lo ignore porque su propia compañera es una gran artista que participó de eventos organizados por provincias y municipios. Entonces, lo que molesta no son los festivales ni que los artistas toquen en ellos, sino que molesta que un artista que tiene un lugar privilegiado en el mercado decida anteponer un sentido colectivo a un interés individual porque, claramente, en términos comerciales el mejor negocio es no opinar, hacerse el boludo y que nadie te putee como hace la mayoría".

Finalmente, Pedro Rosemblat explicó que Javier Milei habla mucho de Lali Espósito para no encarar los temas que realmente preocupan al país. "Nadie quería a Lali y dejó de quererla porque Milei hable de ella cuando le preguntan por la situación de las provincias o el conflicto docente. Pero, lo que es seguro, es que si la situación de las provincias sigue empeorando, si las clases no empiezan, el poder adquisitivo sigue a la baja y, encima, cada vez que le preguntan por estos temas al Presidente habla de Lali, al que lo van a dejar de querer es a él", concluyó el novio de la popular cantante.