Lali Espósito le respondió a Javier Milei con una carta en sus redes

Lali le respondió a Javier Milei, tras las declaraciones del presidente haciendo referencia a “Lali Depósito” por haber cobrado supuesta sumas millonarias con plata de municipios. Además de hostigarla y dedicarle varios tuits a través de su cuenta personal, Javier Milei habló de la joven artista en la entrevista que le brindó a LN+.

La joven artista, que comenzó su carrera siendo una niña de la mano de Cris Morena, escribió un extenso posteo en sus redes sociales en donde, con altura y dedicación, le explicó a Javier Milei cómo ha sido su vida artística y sus logros personales. La joven además aprovechó para agradecer el apoyo que recibió en las últimas horas.

“Sr Presidente @JMilei. Mi nombre es Mariana Esposito, Nací en parque patricios , en el sur de la ciudad de Buenos Aires.

Tengo 32 años y trabajo hace 22 . Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme”, comienza la carta escrita por Lali.

“Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria ,profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. Le pude comprar la casa a mis padres Sr presidente!! No sabe que emoción tan grande. No solo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas pude hasta comprarme mi propia casa , algo no sólo lejano, sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país . Por eso enfatizo: sabe que orgullo tan grande es eso ? Es un privilegio haber crecido y progresado haciendo lo que amo. Trabaje incansable y honradamente para que así sea”, continúa el posteo de la cantante.

“Hace poco mas de 10 años que me dedico a la musica. Comencé de manera independiente invirtiendo lo que ganaba en la tele en mi proyecto musical y la gente lo acompaño y lo hizo crecer sin parar hasta poder hacer mi primer estadio de futbol lleno el año pasado, producido de manera privada y con mi madre y mi familia siendo parte de mi equipo de trabajo, una emoción enorme. Hice 5 discos que la gente recibió con amor y respeto y que me llevaron a hacer giras hermosas, nacionales e internacionales por muchos países del mundo durante todos estos años. . Además de desarrollarme como artista pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa”, agrega la joven.

”No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Participe de varios shows municipales con TODOS los gobiernos , como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestra país”, puntualizó Lali.

”La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y ,sobre todo, genera alegría y emoción”, mencionó en el posteo que cosechó miles de likes en segundo.

“Respetó, aunque no comparto, que su plan de la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonizacion de un industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”, expresó Lali.

Ya finalizando la habló directamente haciendo referencia a su lugar político: “Presidente, Ud es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto.

No creo en el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido”. Javier Milei defenestró a Lali a través de sus redes y en una entrevista

”Nos deseo a todos lo mejor. Siempre. Le mando un respetuoso saludo.P/D Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Seria un placer tenerlo en el publico y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”, finalizó el mensaje de Lali