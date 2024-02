La respuesta de Santiago del Moro a Jorge Rial tras sus críticas por Gran Hermano

Días atrás, Jorge Rial criticó a Santiago del Moro desde Twitter al ver cómo el conductor había manejado al aire uno de los últimos berrinches de Furia en Gran Hermano 2023. Como ex presentador del reality, Jorge dio cátedra y señaló lo que hubiera hecho él en su lugar: entrar a la casa y hablar con la participante.

Las declaraciones de Jorge Rial tuvieron eco y hasta Ángel de Brito, irónico, llegó a decir que Del Moro últimamente parecía una suerte de “Chirolita” del ex Intrusos, que le manejaba el programa desde las redes. Y en las últimas horas, Santiago del Moro se plantó frente al cronista de LAM e hizo su descargo.

“Si les gusta lo que hago bien y si no, no me importa. Con mi trabajo me alcanzó para tener el programa más escuchado de la radio... si lo hago bien o mal... qué sé yo, para gustos los colores”, arrancó Del Moro ante Santi Sposato, cuando finalmente accedió a bajar la ventanilla de su auto.

Convencido de cómo está llevando adelante su trabajo en su segundo Gran Hermano, el conductor aseguró que las críticas no lo afectan. “No me interesa gustarle a nadie, no me cambia en nada porque cuando hacés un programa donde estás tan expuesto, en vivo, tan visceral y donde se manejan tantas pasiones, no me importa”, dijo, e indicó: “Yo me siento súper reconocido”.

Santiago del Moro con los tres finalistas de GH 2022, su primer Gran Hermano. Instagram Santiago del Moro.

En cuanto al conductor de Argenzuela, Santi destacó que siempre estuvo atento a brindarle su perspectiva, sobre todo cuando arrancó con la conducción de GH, en 2022: “Me manda mensajes, cuando empecé con esto lo llamé, hay muy buena onda, siempre lo respeté y como conductor me parece un fenómeno, de los pocos que se puede parar frente a cámara y hablar sin nada”.

Sin embargo, Del Moro se mostró picante a la hora de diferenciarse del resto de los animadores. “Yo no fui la segunda marca de ningún conductor como fueron muchos”, lanzó, dando el tema por cerrado.

Del Moro le salió al cruce a Jorge Rial. Captura TV.

Santiago del Moro explicó por qué no le daba notas a LAM

Finalmente, el ex Infama se justificó ante el cronista de América por las últimas notas fallidas con LAM por las que De Brito se mostró molesto con él y le valió el mote, medio en broma, medio en serio, de “ex amigo”.

“Me levanto muy temprano, tengo los minutos contados. Necesito bañarme, comer, dormir e ir a la radio, por eso salgo volando siempre, pero no es por no hablar”, explicó y añadió: “Es más, los extrañaba. No podría estar haciendo esta nota por cuestiones que ya saben, pero la hago porque siempre doy la cara”.