El llamativo argumento con el que Javier Milei justificó sus sistemáticos ataques a Lali Espósito

Desde hace unos meses, Javier Milei está en una sistemática campaña en contra de Lali Espósito, y de artistas a los que considera como parásitos del dinero público por su participación en shows financiados por distintos gobiernos provinciales. Y ahora, tras tildar a la popular artista de "Lali Depósito", el mandatario justificó con un llamativo argumento sus sistemáticos ataques a la cantante.

Durante una entrevista con radio La Red, Javier Milei se excusó sobre su ensañamiento con Lali Espósito al plantear: "¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado".

Luego, Milei siguió cargando contra Espósito al sentenciar: "Si querés agredir tenés que estar limpio, si vos un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista".

Siguiendo con su línea de pensamiento, Javier Milei redobló contra Lali Espósito: "¿Cuáles son las prioridades? ¿Darle de comer a la gente o llenarle el bolsillo a 'Lali Depósito' y que me critique en un festival. Le quedó 'Lali Depósito', porque vive de los pagadores de impuestos a costa del hambre de los chicos".

Por su parte, desde sus redes sociales Lali tildó al discurso de Milei de "injusto y violento", y cuestionó la asimetría de poder al referirse a ella como si estuviera hablando de igual a igual.