Mariana Brey pegó el portazo en 'Argenzuela': "Me maltrata"

Se acabó lo que se daba. Lo que era un final más que esperado sucedió y Mariana Brey decidió dejar el ciclo conducido por Jorge Rial en C5N, Argenzuela. La panelista, que era parte del programa desde sus inicios, habló con Ángel De Brito y el conductor dio detalles sobre esta charla con su excompañera.

Tras una serie de preguntas para descifrar un enigmático, en medio del aire de LAM, De Brito expresó: "Renunció a Argenzuela, terminó sus días ahí, ahora está de vacaciones, Mariana Brey. Hablamos el otro día y me contó sobre su renuncia", comenzó relatando el conductor de América TV.

Las peleas con Brancattelli derivaron en la salida de Mariana Brey de C5N.

En este contexto, el presentador explicó cuáles fueron los motivos que llevaron a Mariana Brey a dejar su lugar en el ciclo e señaló: "Obviamente, me contó que uno de los motivos de su salida fue que se le hacía duro convivir con un maltratador como Brancatelli. Esto lo ha dicho ella en diferentes notas y se la ha dicho a Brancatelli", aclaró.

Es que los periodistas protagonizaron duros cruces al aire y esto habría empeorado en las últimas semanas, ya que Brancatelli reemplaza a Rial en la conducción del programa durante sus vacaciones. Entonces, De Brito leyó un textual de Mariana Brey en su charla con él.

"Mientras estaba Jorge, el juego con Brancatelli era lógico entre panelistas, pero cuando él está en el rol de conductor me menosprecia todo el tiempo, me ningunea, me maltrata, me calla y fuera del aire seguía el tema", relató De Brito, dando a conocer la palabra de Brey.