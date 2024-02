Mariana Brey bancó a Jorge Rial en medio del drama con su hija Morena: "Él planeaba..."

Hace meses que Jorge Rial y su hija Morena están en pie de guerra, un drama familiar que se potenció en las últimas semanas cuando se supo que el conductor le quitó el apoyo económico a la joven y ella se quedó sin poder pagar un alquiler.

Harto de las actitudes de Morena Rial, el ex Intrusos se fue de vacaciones a México y Colombia con su novia mientras salía a la luz que ella pagaba hoteles por día para dormir bajo techo. En medio de este drama familiar, Mariana Brey equilibró la balanza para el lado de Jorge Rial.

Morena Rial le declaró la guerra a su padre a mediados de 2023. Captura TV.

Como parte del equipo de Argenzuela, la panelista de Socios del espectáculo maneja otro tipo de información sobre el trasfondo de la cara visible de la situación de Jorge y Morena. Así, luego de escuchar a la joven de 24 años despotricar en el programa de El Trece sobre su padre por enésima vez, la periodista contó un dato desconocido.

“Jorge no es que no se ha hecho cargo, se ha hecho cargo por demás. Morena es una chica grande, es mayor de edad hace bastante, podría salir a trabajar”, señaló Mariana Brey, luego de una nota donde More decía que era ella quien había determinado que su hijo viva con su ex, Facundo Ambrosioni, hasta solucionar su panorama habitacional.

Jorge Rial y su nieto Francesco, el hijo de Morena. Instagram Jorge Rial.

“Muchas veces los padres pueden colaborar, pero a ella no le alcanza con el alquiler, quiere que le compre una casa”, agregó, sobre las exigencias de la hermana de Rocío que su padre no está dispuesto a cumplir. Además, la panelista opinó sobre el papá del nieto de Rial: “Por otro lado, si Facundo es un violento, tal como ella lo define, y deja a su hijo con él, se contradice”.

Finalmente, Mariana le bajó el tono al drama que se instaló en torno a la hija del ex Intrusos. “Tampoco es que Morena está en situación de calle”, aseguró, y añadió: “De hecho, Jorge tenía planeado en estas vacaciones poder llevarse algunos días a su nieto a estos viajes pero para eso necesita el consentimiento de los dos padres”.

En qué gastaba Morena la plata que le daba su padre Jorge Rial

Después de protagonizar una pelea con su ex pareja y padre de su hijo, Morena Rial volvió a estar en el centro del huracán. Al parecer, una sacerdotisa que contrató desveló en qué se gastaba el dinero que le enviaba su padre Jorge Rial y también que pedía como parte de sus excesos.

Esta mujer le reveló a Gossip que el último trabajo de brujería que le pidió Morena Rial no lo quiso hacer, porque según sus palabras “quería reventar al padre y que no esté más con nadie y que nadie quiere estar con él, que no pueda volver a tener una pareja estable”, señaló la sacerdotisa. Una sacerdotisa que supuestamente contrató Morena Rial aseguró que la joven quería "reventar al padre".

También indicó que Rial dejó de ayudar a Morena por todas las cosas en que ella se metía. La sacerdotisa confesó que en aquel momento él la ayudaba económicamente, porque pagaba el departamento y los gastos del jardín de su hijo Francesco Ambrosioni. “Ella lo trataba muy mal, se gastaba toda la plata en brujería”, dijo.