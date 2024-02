Video: las imágenes que confirman la infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole

Nicki Nicole anunció su separación de Peso Pluma. La artista rosarina se enteró de la infidelidad del cantante mexicano gracias a un video que se viralizó en redes sociales.

Tras las repercusiones, fue la propia Nicki quien compartió un duro descargo desde su cuenta de Instagram. "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", comenzó expresando.

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar", finalizó, agradeciendo a sus seguidores por hacerle llegar el video.

En las imágenes, se lo puede ver a Peso Pluma tomado de la mano de una mujer en un casino de Las Vegas, tras asistir al Super Bowl. Como era de esperarse, las imágenes se viralizaron y estalló el escándalo.

Recordemos que la rosarina antes de subir el comunicado confirmando su separación, ya había borrado todas las fotos junto al cantante. Además, este lunes Nicki subió unas fotografías de su look y las acompañó con la filosa parte de su tema con Emilia Mernes y Tiago PZK: "Si dicen que soy bandida no les creas".