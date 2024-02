Jorge Lanata hizo una profunda crítica sobre la servidumbre del periodismo al rating

En una larga charla desde un móvil en Uruguay, Jorge Lanata se explayó sobre una serie de temas durante una entrevista para LAM (América), y entre otras cosas habló de su destino laboral para esta temporada y de la servidumbre del periodismo al rating.

En primer lugar, tras anunciar que en pocos días regresará al país para hacer su programa radial desde su casa en Buenos Aires, tal como viene trabajando desde hace unos años, Jorge Lanata aclaró que todavía no tiene fecha para su regreso a la televisión. "Falta, estoy viendo qué cosas hacer. La vuelta la empezará a preparar en un par de meses. De todas formas, volvemos seguro en junio hasta noviembre, que es el período que estoy haciendo siempre", especificó el conductor sobre sus planes para este año en El Trece.

Además, Lanata anticipó que trabajarán en algunos cambios para PPT, ya que no le gusta seguir haciendo lo mismo todo el tiempo. "Es momento de cambiarlo un poco, cambiar las secciones, cambiar la escenografía", anticipó el periodista.

Por otro lado, sobre la calidad del periodismo de actualidad, Jorge Lanata explicó: "Yo creo que en los últimos tres años hubo un problema serio, todo el mundo empezó más a editorializar que a informar, y editorializar es fácil porque un tipo se para ahí, dice cualquier cosa y ya está. Me parece que lo que hace falta es informar. Nosotros en PPT siempre tratamos de laburar las notas y los temas, que no sea una opinión porque sí".

En otro tramo de la charla, Lanata se detuvo en la importancia que tiene el rating hoy en los medios y en modo de autocrítica se sinceró: "Todo el mundo está tratando de buscar los temas, hay temas que van por el circuito informativo, y todos vamos por el mismo lugar... A mí me parece que no hay interés profesional de buscar muchos temas, estamos viendo qué hace otra radio y vamos por el mismo lugar, y es un error".

Siguiendo con el tema del rating, Jorge Lanata sostuvo que el problema no pasa por IBOPE ni por si hay más de una empresa haciendo mediciones, sino que el conductor remarcó: "Primero tenemos que pensar en hacer buenos programas, después si el programa se ve o no se ve, eso es otro quilombo". En este sentido, el líder de PPT subrayó que el problema es trabajar con "cucaracha", en alusión al audífono por el cual le van dando directivas sobre los cambios de tema a los conductores desde el control. "Siempre que hablé con todos los conductores que conozco, les dije: 'No laburen con cucaracha'. Porque vos sos el conductor, la cucaracha no está conduciendo", concluyó categórico.