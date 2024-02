El sorprendente cambio espiritual de Jimena Cyrulnik tras alejarse de la TV

Jimena Cyrulnik, fue una de las figuras emergentes de la televisión argentina a comienzos del año 2000 con su incursión en diversos proyectos como Versus, junto a Tommy Dunster, sus primeros pasos en Muchmusic y como notera de El Rayo.

Pero no fue una vida sencilla para Jimena, quien tuvo que atravesar varios cambios y reinventarse tras afrontar fuertes depresiones que la llevaron a padecer trastornos alimenticios e incluso la alejaron de su zona de confort.

Desde sus inicios en las pasarelas a la temprana edad de 12 años de la mano de Roberto Giordano, hasta el primer coqueteo con la televisión en Muchmusic, la conductora tuvo una carrera vertiginosa que la llevó a afrontar una difícil anorexia y con ella, emprender una búsqueda consigo misma.

La religión fue su casa y su zona de confort en tiempos oscuros, a partir de su conversión del judaísmo al cristianismo, a partir principalmente de sus viajes a Mendoza, donde incluso incursionó en un retiro con monjas de clausura de Guaymallén.

Jimena se alejó de los medios.

“Fui anoréxica, tomé drogas, pasé por todos los problemas, no tenía rumbo. Pero estando en Mendoza me hizo un clic y comencé un proceso espiritual. Me enamoré de Jesús al leer la Biblia”, reveló hace un tiempo en los almuerzos de Mirtha Legrand.

Noticias Relacionadas Las fotos del viaje XL de Jimena Cyrulnik y su novio por el sudeste asiático

Hoy lo bueno y lo malo de sus experiencias de vida le presentaron un nuevo camino, ya hace unos años alejada de la televisión y con un emprendimiento desde 2017, con la marca Xyrus, de trajes de baños para “mujeres reales”.

Justamente en la web de la marca, Jimena expresó su conexión con el nuevo desafío: “Hace unos años decidí transmitir aquello que a la fuerza tuve que aprender: la felicidad habita en nosotros y nuestro cuerpo, imperfecto, bello, único”.

“Es el continente de nuestra vida. Una visa que cambia todo el tiempo y, con ella, nuestro físico y nuestra mente. En ese camino cree Xyrus, una segunda piel del cuerpo que habito, un pasaje a la vida que elijo”, cierra la descripción de un emprendimiento que refleja las batallas ganadas por Jimena Cyrulnik.