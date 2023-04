Las fotos del viaje XL de Jimena Cyrulnik y su novio por el sudeste asiático

Dicen, a modo de metáfora, que la vida es un viaje en el que se sabe dónde empieza pero no dónde termina. Pero cuando esa alegoría se materializa, la vida tiene otro sabor, y así lo denotan las fotos de Jimena Ciruylnik y su novio en el viaje XL que hicieron por el sudeste asiático.

Primero hay que mencionar que la ex conductora, notera, panelista y ahora empresaria está en pareja hace tres años y muy poco se ha visto de esta relación, pasando casi inadvertida por la gran mayoría de las personas. Esto se debe a que su grado de exposición mínimo, casi inexistentes en las redes sociales, salvo por la vez en que ella expuso que estaba en una relación pero sin dar más detalle.

No es descabellado pensar que su buen pasar amoroso se deba a esa baja exposición, donde su relación es solamente para ellos y para sus seres cercanos. Este bienestar hizo que, para el cumpleaños de Jimena el pasado noviembre, su novio le diga “Armá las valijas, nos vamos a New York, Helsinki y terminamos recorriendo Tailandia”, según le contó a Infobae.

Gracias a la ayuda de su mamá, Cyrulnik pudo organizar toda la logística entre su empresa y sus hijos para adentrarse en esta aventura que inició como un viaje de los comunes pero que se fue volviendo más exótico.

“Hicimos todo el norte en moto. Alucinante, aunque bastante calor, unos 43 grados a la sombra. Chiang Mai, Chiang Rai y Pai. Queríamos pasar a Birmania, que está cruzando la frontera, pero no nos daban los días. Después volamos al sur y ahora estamos en Phuket. Todavía nos quedan las playas”, indicó.

Más allá de los paisajes paradisíacos y la abundancia de la naturaleza, hubo otra cosa que llamó la atención de Jimena: la forma de ser de la gente del lugar. “La amabilidad y el respeto con el que se manejan, son muy tranquilos y espirituales. Te saludan con una sonrisa y reverencia, son tan amables que te da cosa”, explicó.

Y no solo es su amabilidad lo que destaca, sino también su respeto por el otro y lo que es del otro. “Nadie le saca nada al otro en Bangkok y en todos los pueblos está lleno de motitos y todo el mundo las estacionan con sus cascos y nadie se los lleva. Eso me llamó mucho la atención, nadie toca nada que no es propio”, exclamó.

Iniciando la travesía en noviembre y continuándola a fines de abril sin vistas a pegar la vuelta pronto, Jimena Cyrulnik está viviendo un momento de plenitud y descubrimiento del sudeste asiático al lado de la pareja que ama. Pero no solo es su compañía la que lo hace especial, sino también sus anfitriones. “Son muy amorosos los Thai”, dijo con una gran sonrisa en su rostro.