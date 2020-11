Jimena Cyrulnik blanqueó nuevo romance: "Estoy saliendo con..."

Jimena Cyrulnik transita una nueva etapa en su vida. Recién divorciada del fotógrafo Lucas Kirby, la modelo confirmó que volvió a apostar por el amor.

Fue durante una entrevista en Pampita Online donde reveló la feliz noticia. "Cuando te separás revivís. Ahora estoy muy bien... Estoy con alguien, no estoy sola. Pero él es muy anti, no creo que haya una foto para el blanqueo porque no me deja... Por mi sí. A él le da pánico todo esto. Lo respeto porque le da mucho valor a su privacidad", contó la rubia.

"Es buenísimo... Es espectacular, hermoso, divino. Está bueno volver a sentir cosas, yo soy muy intensa así que estoy chocha... Es el hermano de una amiga. Eso sí, nunca lo había visto. Y mirá que somos amigas desde hace muchos años. La verdad, me mató cuando lo vi personalmente", concluyó.