Paula Chaves le tiró un palito demoledor a Pedro Alfonso en plena nota

Paula Chaves y Pedro Alfonso protagonizaron una entrevista para Implacables (El Nueve). La pareja, que la está rompiendo en la temporada de teatro de Villa Carlos Paz, tuvieron un simpático ida y vuelta durante la nota.

"Ella fue siempre una súper modelo en serio, que después tomó una popularidad más grande de la mano del Bailando. Las cosas en su lugar, y además ganaste el concurso de Super M2003", opinó Fabiana Araujo, reconociendo la popularidad en la moda.

A lo que Alfonso expresó: "Yo veía fotos de Roberto Giordano y no la veía a Paula", lo que despertó la furia de su esposa. "Pero Giordano no es parámetro de nada", respondió ella. Y Pedro le contestó: "Yo era productor y no era importante como productor, no era figura". Y su esposa le replicó: "Todos somos importantes, cada uno es bueno en lo que hace, por favor".

Luego, Paula recordó una anécdota sobre sus inicios en el modelaje, cuando el diseñador Jorge Ibañez le hizo una increíble propuesta.

"Yo todavía no era nadie y estaba llena de grosas. Tenía 20 años y él me dijo ‘Quiero que abras el desfile’ y mandó a ponerles a todas un flequillo para imitar mi look y no me lo olvido más eso. Así que lávate la boca antes de hablar de mí", cerró Chávez contundente.