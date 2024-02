La picante pregunta de Mirtha Legrand a Martín Bossi sobre Fátima Florez

Martín Bossi estuvo como invitado en el último programa de verano de Mirtha Legrand en Mar del Plata. En este contexto, fiel a su estilo, la conductora le hizo varias preguntas incisivas al actor.

Primero, le consultó sobre Fátima Florez y cómo era su relación con la humorista y actual pareja de Javier Milei. "¿Te llevás mal con Fátima Florez?", indagó Mirtha. "No, no me llevo mal", atinó a responder Bossi. "Estas son las preguntas de la Chiqui", aclaró Legrand ante la sorpresa de su invitado. "Yo vengo preparado, ¿sabés cómo dormí? Así", reconoció el humorista replicando un gesto de alerta.

Martín Bossi.

"No me llevo mal. Está esta cuestión de los medios, que hacen rivalidades. Pero no tengo problema. Me parece una laburante", reconoció Bossi.

"Estás llenando todas las funciones, qué bárbaro", destacó, y de inmediato invocó nuevamente a la imitadora. "¿Estás encabezando o encabeza Fátima?", quiso saber la Chiqui, a lo que Bossi gambeteó la respuesta opinando sobre otra cosa.

Los rumores sobre una supuesta pelea entre Bossi y Florez comenzaron a circular a principios de año, cuando Mirtha desembarcó en Mar del Plata. Es que en la previa a su llegada circuló la versión de que Mirtha iba a asistir primero a la función de Bossi Live Comedy, el espectáculo que el Showman anima en el teatro Mar del Plata, algo que no habría caído bien en la novia del presidente Milei, quien presenta Fátima 100% en el Roxy. Finalmente la conducotra asistió al show de la imitadora y un día después fue a ver a Bossi.

Fátima Florez.

"Chiqui de mi corazón, primero me complicaste la vida; que el martes venías, que el miércoles venías, anduvimos con una alfombra para todos lados, porque no hay plata para tres alfombras", dijo de forma irónica el artista en clara alusión a Florez y su novio, Milei, y la política de ajuste.