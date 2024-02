Impresionante: así se cortó el pelo Tini Stoessel

Desde hace un tiempo que Tini Stoessel optó por llevar un look muy osado que consistió en un rubio platinado y unas largas trenzas que llevó con mucho estilo durante sus merecidas vacaciones en Costa Rica, rodeada de amigas, música y diversión. Sin embargo, esos días terminaron y este 2024 se encara con un radical cambio.

Antes de lanzar nueva música para sus millones de fans, Tini Stoessel pasó por el piso del nuevo programa de stream, Rumis, que se llevó a cabo en Punta del Este y dejó grandes títulos que recorrieron el mundo.

Tini Stoessel y unas fuertes declaraciones contra Camila Homs

EN dicho programa, la cantante rompió el silencio y se refirió por primera vez a las versiones que la ubicaron como la tercera en discordia en el fin del matrimonio de Camila Homs y Rodrigo De Paul: "Yo no rompí ninguna familia”, afirmó Tini Stoessel sin rodeos.

Y continuó: “Tengo pruebas, me tienen cansada, estoy harta de que me vengan con eso, no tengo nada que ver con el tema”, aseguró Tini Stoessel cuando daba su opinión de que muchas veces las personas se enamoran de otras aún estando en pareja.

“Claro, lo quiero aclarar porque ahora no puedo hablar de nada porque se dice eso”, agregó mientras todos en el estudio la aplaudían al cántico futbolero de “Olé, olé, olé, olé, Tini, Tini”. Vale recordar que el año pasado, luego de conocerse la separación de Tini Stoessel y De Paul, Homs había reconocido que le envió unos audios a la cantante insultándola, aunque no quiso revelar el contenido.

Pero lo cierto es que lejos quedaron esas declaraciones y hace unas horas, la artista internacional reapareció por las calles de una ciudad turística en la cual se la puede observar con un corte de pelo prominente y sin trenzas, aunque manteniendo el mismo color. Además, se la ve muy cariñosa con dos pequeñas fans que se acercaron a saludarla, y de paso, aprovecharon para abrazarla.

El corte es a penas pasando las orejas, muy cortito, con unas raíces negras que se dejan ver pero sigue fiel al rubio platino que tanto la caracteriza en este último tiempo.

El icy blonde, color frío, destaca a la perfección el tono de su piel y le aporta mucha luz y vida a su rostro, dando un toque de modernidad a su imagen.