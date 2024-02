Tras el escándalo, Paula Chaves se despachó contra Flor Vigna

La reciente separación de Flor Vigna y Luciano Castro ha provocado un terremoto en el mundo del espectáculo argentino con una serie de rumores donde volvieron a aparecer en escena las especulaciones sobre un supuesto romance que mantuvo la bailarina con Pedro Alfonso, esposo de Paula Chaves, quien habló con el programa “LAM” de América TV aclarando la situación.

Así fue que la exmodelo le aseguró al conductor Ángel de Brito que con Flor Vigna siempre mantuvieron una buena relación y que en ningún momento sintió celos de ella. Sin embargo, al ser consultada sobre lo que dijo la cantante en relación de Luciano Castro y sus hijos, Paula Chaves se despachó contra la supuesta amante de su esposo, Pedro Alfonso. "En esas cosas siento yo que Flor no sabe manejarse y ahí tiene que callarse", dijo la también conductora.

Paula Chaves habló de los dichos de Flor Vigna con respecto a Luciano Castro y la relación con sus hijos. Foto: Instagram/ Paula Chaves

"Yo te digo ir al jurado callada, no te metas en ningún bardo si no querés bardo. A mí por lo menos que el quilombo no me gusta, no me meto en quilombos", remarcó Chaves.

Asimismo, le cuestionaron si creía que Flor Vigna haya montado todo, y la respuesta de Paula fue contundente. "Yo no pienso que la gente arme las cosas... capaz que quiso lanzar su tema Picaflor haciéndose un poquito la picante y se le fue todo a la mier...", expresó.

Paula Chaves desmintió el supuesto romance de su esposo con Flor Vigna. Foto: Instagram/ Paula Chaves

Paula Chaves y la relación entre su esposo y Flor Vigna

Cabe recordar que Pedro Alfonso y Flor Vigna fueron la pareja ganadora del reality show “Bailando por un sueño” en 2016, para luego ser compañeros en la obra de teatro que el actor presentó en Córdoba esa temporada. “Nunca me generó nada. Yo estaba recién parida de Baltazar, con toda la revolución hormonal, ella venía un montón a casa con Nico Ochiatto, me acuerdo de que ensayaban en el living de casa, Oli se iba a los ensayos con Pepe y con Flor. Nunca me dio celos”, aseguró Paula Chaves.

Pedro Alfonso y Flor Vigna fueron compañeros en el reality show "Bailando po run sueño". Foto: Internet

“Confío en mi marido. Ese es el punto número uno. Y punto número dos, nunca me dio celos. A mí lo que me da un poco de fiaca y me cansa un toque, es que cualquiera tira cualquier cosa y es un rumor que ya se instala y todo el mundo dice ‘porque yo sé, porque yo vi’. Si vieron o saben, que digan”, expresó la exmodelo dejando en claro que su esposo nunca tuvo nada con Flor Vigna.

“No puedo estar sentándome a aclarar lo que cualquiera tira porque se le canta y empiezan a replicarlo. Yo le creo a mi marido. Sé lo que viví en ese momento y no voy a dejar de creerle a Pedro que estoy con él hace 13 años, por creerle a una chica que un día se le dio por decir que ella también era una picaflor y lanzó todo de nuevo… Me agota”, dijo con respecto a la nueva canción que lanzó Vigna.