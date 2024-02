Tomás Holder reaparece con una nueva faceta: pocos le creen y recibe fuertes críticas

Últimamente Tomás Holder, ex participante de Gran Hermano 2022 y Bailando 2023 ha dado mucho de qué hablar en la redes sociales. En principio, desde su cuenta de Instagram le dio la bienvenida a su perfil en Onlyfans con un posteo picante. “Si te gusté cuando me viste por primera vez, cuando me conozcas por aquí no voy a salir de tu cabeza. Si no sabes regalarle una sonrisa a papi, mejor ni te aparezcas, y si sabés, mándame un DM para que veas como todo se puede calentar”.

El ex Gran Hermano mostró su tonificada figura y señaló que comenzó a vender contenido por su buen físico. “Es una forma ocupada de facturar dinero. Mi idea es utilizarlo para eso, soy chico y con ganas de probar”. Y es que tras su salida de Bailando 2023, Tomás Holder no la pasó nada bien y ha experimentado un vaivén de emociones.

Tomás Holder cambió su estilo.

El influencer decidió alejarse de los focos mediáticos, porque a sus 22 años tomó la decisión de priorizarse después de padecer ataques de ansiedad. De hecho, ahora Tomás Holder intenta una nueva faceta que publicó hace unas horas en su perfil de Instagram, pero que muy pocos de sus seguidores le creen.

Con un video Tomás Holder señaló en la descripción: “No tengas miedo a perder gente que no merece estar en tu vida”. El consejo que le dio a sus seguidores es que esos amigos que solo llaman para salir de fiesta y para tomar alcohol son “amigos de perder”. “Si quieres ser un ganador, apunta a gente que quiera ganar que tenga disciplina, que tenga valores. Lamentablemente los que te invitan a tomar alcohol no son tus amigos. ¿Eres un perdedor más o sos un ganador?”, preguntó.

Mira el video

Los comentarios no se hicieron esperar: “Holder mi nuevo Dios”, “mi amigo un domingo después de reventarse viernes y sábado”, “Holder en situación de Gabriel Rolón”, “Hermano de qué hablas”, “el Ricardo Fort ortiva no existe…”, “Holder en situación autoayuda”, “Holder somos todos los domingos”.