Marina Calabró entró en la polémica por el destrato de canal América a su programa más exitoso

En los últimos días, desde sus redes sociales, Ángel de Brito no ocultó su malestar con canal América por el destrato hacia LAM, el programa más exitoso de dicha señal. Y ahora, la periodista Marina Calabró se sumó al reclamo del conductor con algunos detalles sobre la situación de la empresa que atraviesa un fuerte ajuste.

El punto de partida de esta controversia quedó expuesto cuando en interacción con un seguidor que sugería que LAM debería tener un mes de vacaciones para regresar con todo y nueva escenografía, el líder del envío de chimentos respondió con un fuerte pase de factura a canal América al explicar: "Imposible, es el programa que más factura en los tres últimos años del canal. Y sin embargo, no hay presupuesto para cambio de escenografía, gráfica, tribuna, publicidad, etc. besos #lam".

El reclamo de Ángel de Brito a canal América por la situación de LAM. Foto: X @AngeldebritoOk.

En su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró acompañó el malestar del líder de LAM al destacar que Ángel de Brito volvió a su programa esta semana tras unas breves vacaciones, y canal América ni siquiera acompañó el regreso de su gran figura con una pertinente promoción.

Por otro lado, Calabró remarcó que De Brito viene pidiéndole a las autoridades de canal América una tribuna para LAM desde 2022, Sin embargo, ese recurso se lo dieron en su memento a un programa que tenía Pamela David (La ruleta de tus sueños), y después se la dieron a Noche al Dente.

Ángel de Brito le hizo un picante reclamo a canal América. Foto: Instagram @angeldebritook.

Además, Marina Calabró reveló que actualmente Ángel de Brito está haciendo media hora más de programa "de favor", es decir sin que desde canal América le paguen un extra por ese tiempo extendido al aire.

Como si todo esto fuera poco, Calabró contó que otro de los temas que generó tensión entre Ángel de Brito y canal América fue que durante el verano no tuvo móviles en Mar del Plata ni Villa Carlos Paz. "El problema es que contrataron los móviles de 12 a 20, y LAM empieza a las 20", subrayó la especialista en espectáculos sobre la actitud de los directivos de la señal en cuestión.

Finalmente, Marina Calabró se solidarizó con Ángel de Brito y apuntó contra el ajuste de canal América a LAM diciendo: "No hay escenografía, los sillones son de canje, no hay móviles. ¿No podemos colaborar con LAM Lanata que son tan amorosos con nosotros?... Estamos hablando de un programa que no sólo se autofinancia, sino que también financia por lo menos cinco programas del canal. Si no se cuida aquello que te sostiene, va a ir todo para peor".