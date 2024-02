La figura de canal América que destrozó el programa de Pamela David con una dura sentencia

Fiel a su estilo, Yanina Latorre despachó una vez más opiniones sin filtro, aunque en esta oportunidad lo hizo sobre Pamela David, una de las mayores figuras de canal América. Sin importarle el hecho de que la conductora es esposa de Daniel Vila, dueño de la mencionada señal, la panelista de LAM deslizó una dura sentencia en contra de Desayuno Americano.

Desde su programa en El Observador 107.9, Yanina Latorre cuestionó el perfil ideológico del magazine que lidera Pamela David en la pantalla de canal América. La periodista no se mostró conforme con el camino que ha tomado el programa en cuestión, que ha profundizado su mirada crítica en contra del oficialismo.

Yanina Latorre criticó en duros términos el programa de Pamela David. Foto: Captura de video América TV.

"Qué mal Desayuno Americano, cómo decayó. Tengo que decirlo, no tengan miedo. A mi me chupa todo tres huevos. A mi que sea el canal donde yo trabajo y la esposa del dueño del canal...esto me hace más Yanina Latorre que nunca", comenzó Latorre sobre los contenidos del programa de David.

Luego, la panelista de canal América fue por más y arremetió: "Se convirtió en un programa propagandista anti Milei, casi C5N, es como un péndulo de Duggan. Solamente buscan gente que la está pasando para el or..., no hay otra voz y no hay otra campana, solamente van a la parada del colectivo y preguntan qué piensan del aumento".

Finalmente, Yanina Latorre disparó contra Pamela David al sentenciar: "Ella hacía un magazine, achicó mucho la mesa y ahora es todo política, pero todo política de un lado. No es que te cuentan la realidad, todo es crítica. ¿Qué le pasó con Massa a Pamela? No sabía que era tan massista".