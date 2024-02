Violento enfrentamiento entre Manzana y Furia durante la gala de Gran Hermano

Anoche se llevó a cabo una nueva gala de nominación en Gran Hermano (Telefe). Como suele suceder en esta instancia, los participantes vivieron momentos de suma tensión.

Luego que cada participante pasara por el confesionario a dejar sus votos, la placa de nominados quedó integrada por ocho nombres: Juliana (9), Agostina (7), Federico (5), Joel (4), Nicolás (4), Sabrina (4), Lisandro (4) y Emmanuel (4).

Minutos más tarde de conocerse a todos los nominados, Manzana y Furia protagonizaron una feroz discusión. El clima escandaloso escaló a tal punto que los demás participantes debieron intervenir.

Manzana y furia protagonizaron una fuerte discusión.

"Tomá, la tenés adentro gil, te salió mal. Háganlo mierda gente, vamos", gritó Juliana pidiéndole a su público que vote al cantante. Luego, Furia tomó un cigarrillo de él sin pedirle permiso y desató el escándalo.

"Disfrutá el último pucho que me has robado, ladrona, chorra", le gritó Manzana. "Si no te lo robé, me lo diste vos gato de m...", respondió indignada. "Pedazo de nabo, dejá de bardearme gratis... querés cámara, mirá cómo te cagás de risa", agregó la participante.

"Dale, vení, te hacés la víctima, vení, empezá, dale", le contestó Big Apple. "Mirá cómo quiere cámara el put... este, querés cámara soret..., te la voy a dar... me querés escuchar gritar, te voy a tirar toda la ropa a la pileta sorete", exclamó Juliana.

"A vos te hace falta la cámara", arremetió Manzana. "Te hacés el bueno con todo el mundo y ahora te hacés el loco, te estás cagando de risa, sabés que salto porque soy pólvora, no me jodás porque te rompo la cabeza. Me van a sacar pero porque te voy a romper la cabeza", concluyó Furia.